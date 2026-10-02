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Sport News 24 Хокей Росіян більше не буде у раді Міжнародної федерації хокею
2 жовтня, 21:32
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Росіян більше не буде у раді Міжнародної федерації хокею

Андрій Олійник

Керівний орган світового хокею IIHF провів вибори нового президента та ради, яка затверджує ключові рішення. Для тих, хто виступає за очищення світового спорту від росіян і білорусів, є одна хороша і одна неприємна новина.

Крісло очільника федерації дісталося німцю, в той час як у раді нарешті не буде представників країни-агресора. Але білоруський посадовець якимось чином зміг пробратися у новий склад, пише 24 Канал.

Хто став новим президентом IIHF

Організацію на наступні чотири роки очолить представник Німеччини Франц Райндль. Він не був лідером у першому колі голосування, поступаючись Петру Брізі з Чехії, але після того, як кандидат з Киргизстану Айваз Оморканов був прибраний з бюлетеня, у другому турі німець набрав потрібну підтримку.

Райндль балотувався ще у 2021 році, але тоді не зміг отримати посаду президента, хоча його кандидатуру підтримувала російська делегація. Втім, доказів того, що він має зв'язки з країною-агресором, немає.

Мінус росіянин у раді IIHF

Вибори нарешті поклали край перебуванню у раді колишнього російського хокеїста Павла Буре. Більше він не матиме впливу на рішення головного виконавчого органу.

Натомість додався Сергій Гончаров з Білорусі, який навіть брав участь у президентській кампанії, але зняв кандидатуру ще до голосування.

Росія та Білорусь не допущені до чемпіонату світу з хокею, який відбуватиметься у 2027 році у Німеччині, і на якому вперше за майже 20 років Україна виступатиме в елітному дивізіоні.

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