Росіян більше не буде у раді Міжнародної федерації хокею

Керівний орган світового хокею IIHF провів вибори нового президента та ради, яка затверджує ключові рішення. Для тих, хто виступає за очищення світового спорту від росіян і білорусів, є одна хороша і одна неприємна новина.

Крісло очільника федерації дісталося німцю, в той час як у раді нарешті не буде представників країни-агресора. Але білоруський посадовець якимось чином зміг пробратися у новий склад, пише 24 Канал.

Хто став новим президентом IIHF

Організацію на наступні чотири роки очолить представник Німеччини Франц Райндль. Він не був лідером у першому колі голосування, поступаючись Петру Брізі з Чехії, але після того, як кандидат з Киргизстану Айваз Оморканов був прибраний з бюлетеня, у другому турі німець набрав потрібну підтримку.

Райндль балотувався ще у 2021 році, але тоді не зміг отримати посаду президента, хоча його кандидатуру підтримувала російська делегація. Втім, доказів того, що він має зв'язки з країною-агресором, немає.

Мінус росіянин у раді IIHF

Вибори нарешті поклали край перебуванню у раді колишнього російського хокеїста Павла Буре. Більше він не матиме впливу на рішення головного виконавчого органу.

Натомість додався Сергій Гончаров з Білорусі, який навіть брав участь у президентській кампанії, але зняв кандидатуру ще до голосування.

Росія та Білорусь не допущені до чемпіонату світу з хокею, який відбуватиметься у 2027 році у Німеччині, і на якому вперше за майже 20 років Україна виступатиме в елітному дивізіоні.