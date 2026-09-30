У Болгарії застрелили президента відомого футбольного клубу

Футбольну спільноту Болгарії сколихнув резонансний злочин. У Пловдиві невідомий нападник смертельно поранив з вогнепальної зброї президента клубу Ботев.

Смерть Іліяна Філіпова підтвердили державні ЗМІ країни. Власник команди був не лише футбольним функціонером, але й відомим бізнесменом, пише 24 Канал.

Вбито президента ФК Ботев

За інформацією слідчих, вбивство сталося близько 1 години ночі. Президент Ботева саме повертався з домашнього стадіону команди додому.

Ймовірно, вбивця скористався тим, що біля будинку була лісиста місцевість, де він зміг сховатися. Філіпов був застрелений у голову, смерть настала на місці.

Поліція оголосила план перехоплення і перевіряє підозрілі автомобілі на усіх виїздах з Пловдива. Подробиці розслідування резонансного злочину обіцяють повідомити згодом.

Що відомо про Іліяна Філіпова

Власнику ФК Ботев Пловдив було 53 роки. Він був відомим у Болгарії бізнесменом, пов'язаним з однією із великих транспортних компаній. Професійна діяльність може розглядатися як основний мотив вбивства.

Ботев вважається найстарішим болгарським футбольним клубом, заснованим ще у 1912 році. Названий на честь національного героя Болгарії Христо Ботева, грає на "Стадіоні Ботев" у Пловдиві, який вміщує близько 12 тисяч вболівальників.

Дворазовий чемпіон Болгарії, хоча останній титул було здобуто аж у 1967 році. З останніх успіхів – перемога в кубку країни у 2024 році, а також бронзові медалі у 2022-ому. Брав участь у кваліфікаціях єврокубків, але до групового етапу не доходив.