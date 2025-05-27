Лідер збірної України опинився у символічній збірній останнього туру АПЛ

Минулого вікенду завершився сезон Англійської Прем'єр-ліги 2024/2025. В одному з матчів останнього 38-го туру Борнмут зіграв проти Лестера.

Матч чемпіонату Англії завершився перемогою "вишень" з рахунком 2:0. Ілля Забарний долучився до одного із забитих м'ячів своєї команди, повідомляє 24 канал.

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Забарний має чудову оцінку

Ілля Забарний у переможному матчі Борнмута відзначився результативною передачею на Антуана Семенйо, який оформив дубль.

Українець разом із партнером по команді потрапили до символічної збірної 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги 2024/2025. Статистичний портал WhoScored оцінив гру Іллі Забарного у 8,04 бали.

Забарний потрапив у символічну збірну 38-го туру АПЛ / Фото WhoScored

У сезоні 2024/2025 Ілля Забарний зіграв у 36 матчах за Борнмут в офіційних турнірах. Асист у грі з Лестером став першою результативною дією українця.

Борнмут у підсумку завершив сезон на 9 місці у турнірній таблиці АПЛ. "Вишні" набрали 56 очок за 38 турів.