Забарний увійшов до топ-10 найдорожчих центральних захисників світу

Український захисник Ілля Забарний продовжує підкорювати європейський футбол. Він увійшов до десятки найдорожчих центрбеків світу.

Ілля Забарний відзначився черговим досягненням. За результатами свіжого дослідження Міжнародної футбольної обсерваторії (CIES), він потрапив у рейтинг найдорожчих захисників світу, пише 24 канал з посиланням на CIES.

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На якому місці опинився Забарний

В оновленому рейтингу українського захисника оцінили в 67,1 мільйона євро, що дозволило йому посісти шосту сходинку серед центральних оборонців з найвищою трансферною вартістю.

Він випередив Вілліана Пачо з ПСЖ, Алессандро Бастоні з Інтера, Мурілло з Ноттінгем Фореста та Габріела Магальяйнса з Арсенала.

Перше місце рейтингу посів гравець Барселони Пау Кубарсі, вартість якого, за версією СIES, складає 109,6 мільйонів євро.



Рейтинг найдорожчих захисників світу / Фото CIES

До слова. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що Ілля Забарний наразі близький до переходу в ПСЖ. Однак перешкодою може стати присутність Матвія Сафонова у клубі.