ПСЖ домовився з Борнмутом про трансфер Забарного: скільки "вишні" отримають за українця

Трансфера сага за участі Іллі Забарного продовжується. Зовсім скоро лідер збірної України, ймовірно, змінить клубну прописку та вирушить до Франції.

ПСЖ та Борнмут майже дійшли домовленості щодо трансферу Забарного. Парижанам та "вишням" залишилось узгодити декілька деталей, інформує 24 канал із посиланням на L`Equpie.

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Забарний близький до переходу у ПСЖ

За наявною інформацією, ПСЖ та Борнмут практично домовились про перехід Іллі Забарного. Клуби знайшли компроміс стосовно ціни на лідера збірної України, який влаштовує обидві сторони.

Сума трансферу становитиме 60 мільйонів євро. Раніше Ілля Забарний узгодив особисті умови контракту з ПСЖ, що тепер не стане на заваді переходу українського захисника.

Зазначимо, що французький клуб мав наміри підписати Іллю Забарного до початку Клубного чемпіонату світу 2025 року у США (15 червня). Проте Борнмут хотів отримати за українського футболіста не менше 70 мільйонів євро.

До слова. Ілля Забарний у сезоні 2024/2025 зіграв у 39 матчах за Борнмут в усіх турнірах. Український захисник за цей час відзначився одним асистом.

Цікаво, що ПСЖ не гарантував собі вихід у плей-оф КЧС-2025. У другому матчі групового етапу парижани несподівано програли Ботафого з Бразилії.