ПСЖ хоче позбутися Забарного – французькі ЗМІ

Ілля Забарний ризикує залишити ПСЖ уже під час зимового трансферного вікна. Українець поки не переконав Луїса Енріке у своїй готовності грати за парижан.

Перехід захисника до французького гранда влітку минулого року був одним із найгучніших трансферів за участю українських футболістів. Однак старт сезону для Забарного складається зовсім не так, як можна було очікувати, передає 24 Канал.

Забарний розчарував Луїса Енріке

За інформацією порталу Foot Parisien, Забарний не зміг справити позитивного враження на Луїса Енріке ані під час матчів, ані на тренуваннях. Іспанський фахівець залишився незадоволений грою українця та вже продемонстрував це своїми рішеннями.

У новому сезоні Забарний лише одного разу з'являвся на полі. У матчі проти братиславського Слована саме українець поступився супернику в боротьбі, після чого парижани пропустили гол.

Після цього Луїс Енріке не включив українського центрбека до заявки ПСЖ на матч чемпіонату Франції проти Бреста. За даними джерела, наставник таким чином дав зрозуміти футболісту своє невдоволення.

ПСЖ може виставити українця на трансфер

У паризькому клубі традиційно терпляче ставляться до адаптації нових футболістів, однак цього сезону Луїс Енріке має намір створити максимально жорстку конкуренцію за місце у стартовому складі.

Наразі Забарний, за інформацією французького джерела, поступається своїм конкурентам. Якщо українець не зможе покращити ситуацію найближчими місяцями, керівництво ПСЖ може вже взимку розглянути варіант із його трансфером.

Нагадаємо, влітку 2025 року парижани придбали Забарного у Борнмута за 67 мільйонів євро.

Раніше французькі журналісти вимагали у керівництва ПСЖ пояснень трансферу українця.