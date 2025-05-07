Плюнув у суперника: захисник Барселони відзначився мерзенним вчинком у півфіналі Ліги чемпіонів

Іньїго Мартінес не тільки відіграв провальний матч проти Інтера, а ще і запам'ятався скандалом. Футболіст сам зізнався, що намагався плюнути у свого візаві.

В Лізі чемпіонів став відомий перший фіналіст сезону 2024-2025. У гарячих матчах проти Барселону путівку до фіналу здобу міланський Інтер, повідомляє 24 Канал.

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Ганебний вчинок захисника

Під час другого матчу емоції дуже сильно накалилися, що вилилось у неприємний скандал в кінці першого тайму. На перерву Інтер повів у рахунку 2:0.

Після другого м'яча від Чалханоглу з пенальті нерви здали у Іньїго Мартінеса. Захисник Барселони зірвався на Франческо Ачербі та плюнув у бік італійського оборонця.

Відео плювка Мартінеса в Ачербі:

При цьому по відео не було зрозуміло, чи справді Іньїго плюнув та чи влучив він у Ачербі. Але після зустрічі захисник сам підтвердив факт плювка. За цей вчинок футболіст може отримати від 2 до 4 матчів дискваліфікації.

Він святкував рахунок 2:0 прямо мені у вухо. Це зайва реакція з мого боку, але я не влучив в нього. Плювок пролетів за метр від нього. Якби це було не так, арбітр вилучив би мене з поля. Я не маю жодних сумнівів в цьому,

– сказав Мартінес.

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Нагадаємо, що захисник перейшов у Барселону з Атлетіка у 2023 році. У 44 матчах цього сезону Іньїго оформив 3 голи та 5 асистів, а також заробив вісім жовтих карток.

Відзначимо, що Інтер вийшов у свій сьомий фінал КЄЧ/ЛЧ в історії. Суперником команди Сімоне Індзагі стане Арсенал або ПСЖ. Гра пройде 31 травня у Мюнхені.