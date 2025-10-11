У п'ятницю, 10 жовтня, у Рейк'явіку відбувся матч 3-го туру відбору на ЧС-2026. В очному поєдинку зустрілися збірні Ісландії та України.

Підопічні Сергія Реброва у фантастичному поєдинку перемогли Ісландію з рахунком 5:3. До вашої уваги відео голів та найцікавіших моментів поєдинку, повідомляє 24 Канал.

До теми Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

Як забивали голи у матчі Ісландія – Україна?

"Синьо-жовті" швидко відкрили рахунок у зустрічі. На 14-й хвилині Руслан Маліновський відзначив своє повернення у збірну України ефектним голом. Віталій Миколенка промчав своїм флангом та віддав пас у штрафний майданчик. Півзахисник Дженоа ударом в один дотик завершив справу партнера по команді.

Відео голу Маліновського

Ісландці відігралися на 34-й хвилині. Мікаель Еллертссон здійснив прохід лівим флангом, обіграв Коноплю та пробив під ближню від рубіна стійку.

Відео голу Еллертссона

Ще до перерви українці вийшли вперед. На 45-й хвилині матчу після метушні у штрафному майданчику Ісландії найспритнішим виявився Гуцуляк, який з кількох метрів пробив під поперечину.

Відео голу Гуцуляка

Арбітр додав чотири хвилини до основного часу першого тайму. Цього виявилося достатньо для Маліновського. 32-річний хавбек у своєму стилі влучно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Відео другого голу Маліновського

На початку другого тайму ісландці відквитали один м'яч. Альберт Гудмундссон ударом головою завершив атаку партнерів по команді.

Відео голу Гудмундссона

Ісландці спіймали свою гру та на 75-й хвилині зробили рахунок нічийним. Альберт Гудмундссон оформив дубль після удару по центру воріт.

Відео другого голу Гудмундссона

Наприкінці матчу Іван Калюжний та Олег Очеретько, який вийшов на заміну, вирвали перемогу для України.

Відео голу Калюжного

Відео голу Очеретька

5:3 – команда Сергія Реброва їде з Рейк'явіка з трьома очками в активі.

Відеоогляд матчу Ісландія – Україна

Турнірне положення збірної України

За даними сайту УЄФА, після трьох зіграних матчів збірна України вийшла на друге місце у групі D. В активі "синьо-жовтих" чотири бали.

Лідирують у квартеті французи, які набрали максимум очок у трьох поєдинках. Українці відстають від "Ле Бльо" на п'ять залікових пунктів.

У спину команді Реброва дихають ісландці, які лише на один бал відстають від України. Замикає квартет збірна Азербайджану.

Нагадаємо, що наступний матч в рамках відбору на ЧС-2026 Україна зіграє 13 жовтня проти аутсайдера групи Н Азербайджану.