Іспанія наприкінці матчу перемогла Бельгію та вийшла у півфінал ЧС-2026

Національні збірні Іспанії та Бельгії зустрілись у матчі за вихід у півфінал чемпіонату світу з футболу. Команди визначали майбутнього суперника Франції.

Ввечері 10 липня за київським часом відбувся другий чвертьфінальний поєдинок на ЧС-2026. Про результат цього матчу повідомляє 24 Канал.

Як зіграли Іспанія та Бельгія?

Для однієї з команд, Бельгії, події почались ще до стартового свистка судді Майкла Олівера. Річ у тім, що на розминці перед матчем травму отримав півзахисник Юрі Тілеманс, який мав увійти у гру з перших хвилин. Його замінив Ганс Ванакен.

Іспанія – Бельгія – 2:1

Голи: Руїс, 30, Меріно, 88 – Де Кетеларе, 41

Паузи на водопій у першому таймі гра була доволі спокійною. В Іспанії небезпечно пробивали Родрі та Баена, але до глобальної небезпеки не доходило.

Усе змінилось на 30 хвилині, коли Тібо Куртуа перед собою відбив удар від Дані Ольмо. Першим на добиванні був Фабіан Руїс – 1:0 для Іспанії.

Гол Фабіана Руїса у ворота Бельгії від MEGOGO: дивіться відео

Щоправда, підопічні Луїса де Ла Фуенте вели у рахунку недовго. Уже на 41 хвилині Шарль Де Кетеларе успішно замкнув навісну подачу з флангу.

Гол Де Кетеларе від MEGOGO: дивіться відео

Перший тайм завершився у нічию – 1:1.

Другий там переважно складався з атак іспанців, проте підопічні Руді Гарсії неодноразово ловили суперника небезпечними контратаками.

У середині другого тайму ушкодження отримав Тібо Куртуа, якого у рамці воріт Бельгії замінив Сенне Ламменс.

Вирішальний момент у матчі наступив на 88 хвилині. Воротар Манчестер Юнайтед помилився, коли парирував удар від Пау Кубрасі. Шкіряного у ворота добив Мікель Меріно – 2:1 для Іспанії.

Переможний м'яч Мікеля Меріно від MEGOGO: дивіться відео

До завершення поєдинку Бульгія не зуміла створити небезпеки потрібної для того, щоб зрівняти рахунок.

Що далі для Іспанії?

У вівторок, 14 липня, іспанці поміряються силами з Францією. Півфінал ЧС розпочнеться о 22.00 за київським часом в американському місті Даллас.

Збірна Іспанії вийшла у півфінал ЧС вперше з 2010 року. Тоді саме команда з цієї країни поїхала додому з головним трофеєм.