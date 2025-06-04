Іспанія – Франція: відеоогляд шаленої перестрілки у 1/2 фіналу Ліги націй

У Штутгарті на "MHPArena" пройшла друга півфінальна зустріч Ліги націй 2024-2025.У звітному матчі визначався суперник Португалії у фіналі турніру.

Ліга націй 2024-2025 наближається до свого завершення. У четвер, 5 червня, в рамках другого півфіналу у Штутгарті відіграли збірні Іспанії та Франції, повідомляє 24 Канал.

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Перший тайм за Іспанією

Збірна Іспанії першою відкрила рахунок у матчі проти збірної Франції. Ніко Вільямс після метушні у штрафному майданчику суперників відзначився забитим голом.

На 25-й хвилині матчу Мікель Меріно подвоїв перевагу. Французи були шоковані таким розвитком подій, але намагались відіграти хоча б один м'яч.

Голкіпер "Фурії Рохи" Унаї Сімон вдало відіграв на лінії воріт. У першому таймі підопічні Дідьє Дешама не змогли вразити ворота іспанців.

Валідольний кінець матчу

У другому половині гри у перші десять хвилин збірна Іспанії забила третій гол у ворота Франції. Пенальті впевнено реалізував Ламін Ямал.

Вже за хвилину рахунок став зовсім розгромним 4:0. Цього разу у воротах збірної Франції відзначився Педрі.

На 59-й хвилині "Ле Бле" змогли відіграти один м'яч. Кіліан Мбаппе переграв Унаї Сімона, впевнено пробивши з 11-метрової точки.

Згодом Ламін Ямал оформив дубль та збільшив перевагу іспанців. Юний вінгер зробив рахунок на табло 4:1.

На 79-й хвилині матчу "Ле Бле" вдалось скоротити відставання. Матіас Шеркі забив дивовижний гол у ворота Унаї Сімона – 5:2.

Незабаром французи відграли ще один м'яч. Автоголом відзначився захисник іспанської збірної Дані Вівіан.

Наприкінці матчу рахунок став 5:4, завдяки голу Рандаля Коло Муані на 90+3. Проте французам не вистачило часу, аби перевести матч в екстратайми. Іспанці втримали переможний результат.

Відеоогляд матчу Іспанія – Франція