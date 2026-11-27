Із російської в українську збірну з біатлону в різний час переходило багато спортсменів і спортсменок. Проте більшість натуралізованих біатлоністів залишили Україну під час повномасштабного вторгнення.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найбільш яскраві приклади переходу російських спортсменів під український стяг. І про те, наскільки швидко вони зрадили Україні після того, як їхні співвітчизники вторглись на територію нашої держави.

Коли Катерина Бех стала українкою

Росіянка Катерина Бех перейшла до української збірної у 2018 році. В Україну її запросив тодішній очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Під українським прапором вона стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів.



Катерина Бех / Фото Фейсбук Катерини Бех

Вона народилась у 1998 році в Хабаровську та входила до розширеного складу російської збірної. Проте переїхала до України та здобула 2 золоті медалі на чемпіонаті світу 2019 року. А також перемогла в спринті на юніорському чемпіонаті Європи 2020 року. З того ж року почала залучатись до складу основної жіночої збірної України на етапах Кубка світу.

У перший же день повномасштабного вторгнення росіян в Україну Катерина виїхала на територію Росії. У квітні 2022 року її офіційно виключили зі складу національної збірної України.

У 2023 році вона повернула собі російське громадянство, але наприкінці того ж року оголосила про призупинення біатлонної кар'єри. Працювала тренером в одному з комерційних спортивних клубів і брала участь у російських спортивних шоу.

Хто змінив громадянство разом із Бех

Разом із Катериною Бех російське громадянство на українське змінила Анастасія Рассказова. На початку кар'єри в Україні вона демонструвала хороші результати на юніорському та резервному рівні. Зокрема, виборювала срібну позицію на Кубку Альп.



Анастасія Рассказова / Фото з російських ЗМІ

На початку війни вона чітко засудила агресію Росії щодо України. Вона тренувалась у Чернігові та важко переживала руйнування міста, зокрема, лижної бази внаслідок російських обстрілів. У 2022 році вона тренувала та тренувалась у Словенії, але наприкінці року вирішила завершити кар'єру.

Яким був скандал із Дар'єю Сідоровою

Дар'я Сідорова отримала право виступати за збірну України у 2021 році. Утім після початку повномасштабного вторгнення вона ніяк не засудила війну, яку розв'язали росіяни.



Дар'я Сідорова / Фото з інстаграму Дар'ї Сідорової

Зокрема, інша українська біатлоністка Юлія Городна розповіла, що Сідорова відмовлялась жити в одній кімнаті з українками під час тренувальних зборів. Саме зі слів Городної стало відомо, що росіянка ніяк не висловлюється щодо війни.

Вона також виїхала на територію Росії, ніби владнати якісь справи з документами. Утім у квітні 2022 року її також виключили зі складу збірної України.

Що відомо про Ольгу Абрамову

Ольга Абрамова переїхала з Росії в Україну в 2012 році. Вона є триразовою чемпіонкою світу та призеркою етапів Кубка світу.



Ольга Абрамова / Фото ФБУ

У 2016 році спортсменка потрапила в допінговий скандал через вживання мельдонію. Утім у 2017 році вона повернулась. Сезон 2020/2021 біатлоністка пропустила через народження дитини.

У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Абрамова перебувала на зборах у Львівській області. Утім через Закарпаття вона виїхала в Угорщину, а звідти вилетіла до родини в Росію. У квітні її виключили зі складу збірної України, хоча деякі партнерки по команді просили керівництво біатлону України не робити цього.

Невдовзі Абрамова завершила спортивну кар'єру. Зараз вона мешкає в Південній Кореї, де працює тренером із фізичної підготовки.