Ітаума сенсаційно поступився Хрговичу: результат бою за титул IBF

Мозес Ітаума та Філіп Хргович 29 серпня визначили нового володаря чемпіонського титулу IBF у надважкій вазі.

На «O2 Arena» у Лондоні відбувся вечір боїв у головній події якого було розіграно титул чемпіона світу у ваговій категорії понад 90,72 кілограма. Про результат поєдинку розповідає 24 Канал.

Хто виграв бій Ітаума – Хргович

Протягом тривалого часу 21-річний Мозес Ітаума не залишав особливих шансів супернику. Британський боксер частіше атакував та завдавав більше точних ударів – 326 проти 180 в опонента. Уже у другій трихвилинці рефері у рингу відрахував хорвату нокдаун.

Картина поєдинку змінилась у другій половині 12-раундового бою, коли 21-річний Мозес вперше у кар’єрі дійшов до сьомого раунду. З цього моменту він почав частіше пропускати удари та гірше рухатись.

У дев’ятому раунді місцевий боксер опинився на канвасі, а суддя зарахував дострокову перемогу Хрговича

Огляд бою Ітаума – Хргович від MEGOGO: дивіться відео

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен одразу після бою заявив, що його клієнт отримав травму ноги у ході поєдинку.

Що далі для Ітауми та Хрговича

Британський боксер потрапив до лікарні після поєдинку. Наразі про подальші кроки у кар’єрі Мозеса нічого невідомо.

Філіп Хргович має обов’язкового претендента на свій титул. Ним є кубинець Френк Санчес. Однак, уже після завершення боїв у Лондоні на ринг підійнявся німець Агіт Кабаєл. Володар титулу WBC запропонував провести об’єднавчий бій з Хрговичем – чемпіон IBF відповів згодою.