Колишній промоутер Усика розповів, що буде з Ітаумою після гучної поразки

Український промоутер Олександр Красюк висловився про майбутнє Мозеса Ітауми після поразки Філіпу Хрговичу. Британський боксер 29 серпня зазнав першої поразки в кар'єрі та не зміг здобути чемпіонський пояс IBF.

Гендиректор K2 Promotions Ukraine у коментарі Sport.ua заявив, що Ітаума довів, що має швидкість техніку, силу та характер. Однак цей комплекс сильних сторін британця "розбився об кам'яне підборіддя Філіпа Хрговича".

Красюк відповів, чи є майбутнє в Ітауми

Красюк підкреслив, що хорватський боксер не перебоксував свого опонента та "не виграв у нього на ногах". Проте, як зауважив колишній промоутер Олександра Усика, Хргович залишився стояти тоді, коли Мозес уже не міг.

Функціонер переконаний, що поразка Ітауми не применшує його талант. Ба більше, говорячи про майбутнє спортсмена, він висловив впевненість, що Мозес зможе реалізувати себе.

За цей час він перетвориться із 21-річного проспекта на матьорого мужика, розмножить мітохондріі у своїх клітинах і разом із Кабаєлом будуть правити дивізіоном,

– сказав Красюк.

Як Ітаума програв Хрговичу

21-річний Ітаума підходив до поєдинку проти Хрговича з рекордом у 14 перемог поспіль та був очевидним фаворитом на думку експертів. Від початку зустрічі британець почав доводити свою перевагу над хорватом і навіть відправив того в нокдаун.

Проте друга половина поєдинку стала проблемою для Ітауми, який до цього ні разу не проходив дистанцію більше, аніж 6 раундів. Раптово розподіл сил у двобої змінився і Хргович заволодів ініціативою.

У 9-му раунді рефері зупинив побиття Мозеса, а його команда викинула білий рушник, сигналізуючи бажання зупинити сутичку. Таким чином Ітаума зазнав першої поразки в кар'єрі, тоді як Хргович зумів стати чемпіоном світу за версією IBF.