Український важкоатлет відвернувся від прапора Росії на п'єдесталі юнацького чемпіонату Європи

Українець Іван Плоскіна здобув "бронзу" на юнацькому чемпіонаті Європи з важкої атлетики. На п'єдесталі спортсмен демонстративно відвернувся від прапора Росії.

Український важкоатлет посів третє місце на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 15 та 17 років. Під час церемонії нагородження Плоскіна не став дивитися у бік символіки країни-агресорки, коли на екрані з'явилися прапори призерів, передає 24 Канал.

Українець проігнорував прапор Росії

Плоскіна виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів. Перемогу в ній здобув представник Росії Арсеній Курочкін, який встановив одразу два рекорди Європи. Срібна нагорода дісталася важкоатлету з Албанії, тоді як українець замкнув трійку призерів.

Під час нагородження на екрані за спортсменами показали прапори країн, які посіли призові місця. Однак Іван Плоскіна принципово відвернувся від російського прапора та не став демонструвати повагу до символіки держави-агресорки.

Чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 і 17 років проходить у Приштині, столиці Косова. Змагання триватимуть до 27 серпня.

Що відомо про Івана Плоскіну

Іван Плоскіна є вихованцем Свалявської дитячо-юнацької спортивної школи. Раніше він яскраво виступив на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років, який зібрав близько 250 спортсменів із різних регіонів країни.

Тоді важкоатлет показав результат 271 кілограм у сумі двоборства та виконав норматив майстра спорту України.

Успішний виступ дозволив Плоскіні увійти до складу національної збірної України. Тепер юний спортсмен представляє синьо-жовтих на міжнародних стартах, зокрема чемпіонатах Європи та світу.