Їздив у Москву під час війни та наїжджав на Усика: де зараз Іван Редкач і чим займається

Боксерська спільнота України є доволі різноманітною та повною відомими особистостями. Однією з найбільш контраверсійних з них є Іван Редкач.

Спортсмен народився на Сумщині у місті Шостка. Після навчання у Броварському вищому училищі фізичної культури він пішов у бокс, повідомляє 24 Канал.

До теми На контрасті з Усиком: скандальний Редкач ганебно програв казахському боксеру

Чим запам'ятався Іван Редкач?

Свою кар'єру Іван побудував у легкій вазі, а пізніше перейшов у напівсередню. На професійному рівні Редкач провів 33 поєдинки, вигравши 24 з них та здобувши одну нічию.

Зрештою боксер став відомим не стільки через свої досягнення в ринзі. Редкач розбурхував спільноту різкими та провокативними заявами, а також скандальними вчинками.

До прикладу, у 2020 році Редкач програв бій за титул WBC Silver американцю Денні Гарсії. Під час бою українець вкусив суперника за шию в 10-му раунді.

Через рік боксер здійняв скандал після поразки від Реджиса Прогрейса. Суперник нокаутував українця ударом в корпус, але Іван запевняв, що опонент влучив йому в пах. Зрештою перемогу Прогрейса залишили в силі.

Також Редкач запам'ятався різними неординарними зачісками. Він фарбував волосся у рожевий, синій, жовтий кольори. А у 2020-му опублікував фото з підписом "Слава Україні", на якому він позував із синьо-жовтим волоссям.



Іван Редкач фарбував волосся у кольори українського прапора / фото з соцмереж боксера

Антиукраїнська поведінка Редкача

Ще після навчання у Броварах Іван переїхав до США на запрошення промоутерів. Боксер оселився в Лос-Анджелесі, де і будував свою професійну кар'єру.

У 2016 році стало відомо, що Іван отримав мексиканське громадянство. У цій країні дозволяється мати два паспорти, тоді як за українським законодавством це заборонено.

Втім Редкач не відмовлявся від українського громадянства. При цьому Іван продовжив видавати неоднозначні заяви про свою Батьківщину, особливо під час війни.



Іван Редкач програв свій останній бій / фото NotFight

Боксер принципово спілкується російською та має напружені відносини із Олександром Усиком та Василем Ломаченком. Тим не менше, останнього Редкач підтримав, коли той вляпався у релігійний скандал з УПЦ МП.

Усика ж Іван тролив через його патріотичну позицію та приєднання до тероборони у 2022 році. Також він закликав країни Європи та США припинити військову допомогу Україні.

Де зараз Іван Редкач?

Крім того, він фотографувався із росіянином Дмитром Біволом та підписував фото: "Спорт поза політикою". Вишенькою на торті стала подорож Редкача у 2023-му до Росії.



Іван Редкач позує в центрі Москви / фото з соцмереж боксера

Там він відвідав Москву та Санкт-Петербург, ділився фотографіями у соцмережах та вдягав військову шапку з гербом СРСР. А пізніше він опублікував фото вокзалу в Києві, але невідомо, чи справді він відвідав Україну.

Зараз Редкач продовжує проживати у Лос-Анджелесі, але став менш активним у соцмережах. Періодично у ЗМІ з'являються чутки про його бажання поновити кар'єру.

Проте після двох поразок у 2024 році поки Іван не має гідних варіантів для цього. Періодично Іван з'являється на різних благодійних заходах в ролі медіаспікера або блогера.