Зламав "китайську стіну": кривдник Чжілея хоче битись за титул чемпіона світу

У рамках андеркарду вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого Агіт Кабаєл та Чжан Чжілей боролись за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBС у хевівейті. Китайський супертяж виявився міцним та солідним лише на словах.

Лише перші два раунди були за Чжаном Чжілеєм. Вже із третього раунду на ринзі домінував Агіт Кабаєл. Щоправда, саме німецький боксер першим опинився у нокдауні у п'ятому раунді. Однак вже у наступному раунді бій достроково закінчився, коли китайський боксер був нокаутований німцем.

До теми Кабаєл нокаутував Чжілея та завоював титул тимчасового чемпіона: Усик особисто одягнув пояс

Оцінив перемогу та розповів про наступні плани

Агіт Кабаєл став володарем поясу тимчасового чемпіона світу за версією WBC у хевівейті. Вручав титул Олександр Усик, який володіє повноцінним поясом за цією версією.

Після поєдинку німецький боксер оцінив свою перемогу над Чжілеєм, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

"Перш за все, ми це зробили. Мій тренер вірив у мене, тренувальний табір був дуже важким. Я щасливий, я виграв бій. Я казав, що це була битва китайської сили проти курдської сили. Курдська сила перемогла", – сказав Кабаєл.

Агіт розповів про майбутні плани на наступний двобій та згадав про уболівальників. Кабаєл ставить перед собою амбітні цілі.

Я сподіваюся на це. Ви знаєте, все залежить від вболівальників. Вони скажуть, коли буде час для бою за титул. Коли вони скажуть, що я готовий, я буду готовий,

– додав німецький чемпіон.

Відзначимо, що ця перемога записала прізвище Кабаєла до списку потенційних суперників Олександра Усика. За спиною Агіта 26 переможних боїв (18 – нокаутом).