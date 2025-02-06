Стартуємо у Литві: календар матчів молодіжної збірної України у відборі на Євро-2027
- Молодіжна збірна України U-21 зіграє у відборі на Євро-2027 з командами Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви, починаючи з 5 вересня 2025 року.
- Фінальна частина Євро-2027 відбудеться в Албанії та Сербії; путівки отримають переможці груп, найкраща команда серед других місць і чотири переможці плей-оф.
- Календар матчів збірної включає вісім поєдинків, завершуючи домашнім матчем з Хорватією у жовтні 2026 року.
Молодіжна збірна України U-21 отримала календар матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2027. Суперниками "синьо-жовтих" будуть чотири команди.
Команду Унаї Мельгоси очікує насичений подіями 2025 рік. Влітку збірна України U-21 візьме участь у чемпіонаті Європи-2025, а вже восени розпочнеться відбір на нову європейську першість, пише 24 Канал з посиланням на сайт УАФ.
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Коли Україна гратиме матчі відбору молодіжного Євро-2027
6 лютого "синьо-жовті" дізналися суперників по групі H відбору на Євро-2027. Українці змагатимуться з командами Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
Розклад матчів збірної України U-21 опублікували на офіційній сторінці Української асоціації футболу. Наша команда стартує у відборі виїзним поєдинком проти Литви, який відбудеться у п'ятницю, 5 вересня. Груповий етап для України завершиться домашнім матчем з хорватами у жовтні 2026 року. Всього заплановано вісім поєдинків.
Календар матчів України U-21 у відборі ЧЄ-2027
- 5 вересня 2025. Литва – Україна
- 10 жовтня 2025. Україна – Угорщина
- 14 жовтня 2025. Хорватія – Україна
- 13 жовтня 2025. Туреччина – Україна
- 27 березня 2026. Україна – Литва
- 31 березня 2026. Угорщина – Україна
- 26 вересня 2026. Україна – Туреччина
- 2 жовтня 2026. Україна – Хорватія
Матчі України у відборі на Євро-2024 / фото УАФ
Фінальну частину молодіжного Євро-2027 прийматимуть дві країни – Албанія та Сербія. Окрім господарів, ще 14 учасників визначаться за підсумком кваліфікації. Путівки на ЧЄ-2027 отримають дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-оф між вісьмома командами, які завершили відбір на другій сходинці.