Калініна прикро поступилася ексдругій ракетці світу на Australian Open-2025: відеоогляд гри

У вівторок, 14 січня, відбулися поєдинки першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Одними з останніх на корт у цей день вийшли Ангеліна Калініна й Онс Жабер.

Ангеліна Калініна – Онс Жабер 0:2 (3:6, 3:6)

Це було третє очне протистояння між тенісистками. На жаль, українка не змогла здобути в ньому свою першу перемогу, повідомляє 24 Канал.

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На старті поєдинку Ангеліна змогла зробити брейк, проте одразу ж віддала й свою подачу. Вирішальним став восьмий гейм, який Калініна програла, маючи перевагу 30:0. Після нього представниця Туніса впевнено подала на сет – 3:6 для українки.

Друга партія розпочалася ідеально для уродженки Нової Каховки, яка зі старту повела з рахунком 3:0. Але, на жаль, Ангеліна не змогла утримати перевагу, віддавши поспіль шість геймів, і вилетіла з турніру.

Дивіться відеооглад матчу Калініна – Жабер

Статистика. Матч тривав 72 хвилини. За цей час Ангеліна Калініна не зробила жодного ейса при двох подвійних помилках, реалізувала три з шести брейк-поінтів і виграла лише 3 з 9 геймів на своїй подачі. Баланс віннерсів і невимушених помилок – 9:18.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна останньою з шести українок стартувала в одиночному розряді австралійського "мейджора". В наступне коло пройшли: Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

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