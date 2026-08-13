Де дивитися матч Карабах – Динамо в Лізі конференцій

У четвер, 13 серпня, київське Динамо проведе свій шостий єврокубковий матч у поточному сезоні. Підопічні Ігоря Костюка почали офіційні ігри ще на початку липня.

В рамках 3-го кваліфікаційного раунду "біло-сині" зіграють на виїзді проти Карабаха. Зустріч пройде у Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися Карабах – Динамо

Матч Карабах – Динамо онлайн дивитися можна на території України. Зустріч буде показана наживо на ОТТ-платформі "Київстар ТБ" безкоштовно.

Також гра буде транслюватися на каналі "2+2", який доступний на інших ОТТ-платформах та у кабельних мережах. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Як грає Динамо цього сезону

Нагадаємо, що перший матч між командами пройшов тиждень тому в Любліні. Динамо здобуло мінімальну перемогу над азербайджанцями завдяки голу Матвія Пономаренка.

Загалом кияни поки не вражають у поточному сезоні. Підопічні Ігоря Костюка двічі розписали нульову нічию із румунською Університатею у першому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Пройти далі вдалось лише завдяки серії пенальті. Проте залишитися у другому за рангом єврокубку Динамо не вдалось, адже кияни двічі програли ПАОКу – 2:3, 0:2.

В чемпіонаті ж "біло-сині" зіграли лише один матч, вирвавши перемогу над Вересом. В тій зустрічі Динамо потрапило у скандал через сумнівне рішення судді не вилучати Крістіана Біловара за "фол останньою надії".