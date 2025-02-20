Анчелотті розповів, як Реал зміг знищити Манчестер Сіті
- Реал Мадрид переміг Манчестер Сіті з рахунком 3:1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2024/2025.
- Карло Анчелотті відзначив досконалу гру команди в усіх аспектах, що дозволило здобути важливу перемогу.
Реал попри невдалий старт сезону набрав хорошу форму та крокує за 16 трофеєм Ліги чемпіонів. Зокрема, Кіліан Мбаппе успішо пройшов адаптацію та допомагає команді у важливих матчах.
У середу, 19 лютого, відбувся матч-відповідь 1/16 фіналу реформованої Ліги чемпіонів-2024/2025. Реал на "Бернабеу" знищив Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли з рахунком 3:1, повідомляє 24 канал.
Читайте також Реал готує масштабну трансферну кампанію: кого підпишуть мадридці
Коментар Анчелотті
Карло Анчелотті прокоментував перемогу своїх підопічних над Манчестер Сіті. Наставник Реала заявив, що його команда зіграла так, як хотіла, а гравці проявили свою майстерність.
Тато Карло розповів, що "вершкові" були на найвищому рівні у кожному аспекті гри. Тому їм вдалось здобути чудову перемогу на шляху до омріяного трофея Ліги чемпіонів.
Ми зіграли дуже добре: досконала гра в обороні, атаці, у позиційній фазі, у перехідних фазах. Ми хотіли зіграти саме так, ми хотіли повторити все те, що нам вдалось в першому матчі. Команда діяла дуже компактно, як єдине ціле, і це дозволило показати майстерність. Команда зіграла добре. Коли добре працює команда, окремі гравці також виділяються. Це була колективна робота, яку ми добре виконали,
цитує Анчелотті Marca.
Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Реал зіграє проти Атлетіко або Баєра. Суперник "Королівського клубу" визначиться жеребкуванням, яке відбудеться 21 лютого.