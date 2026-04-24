Шок для Іспанії: чинний чемпіон пропустить тенісний "Ролан Гаррос"

Іспанський тенісист Карлос Алькарас на початку сезону став наймолодшим в історії володарем кар'єрного "Великого шолому". Мрія про те, щоб виграти усі чотири турніри упродовж календарного року, наразі вимушено відкладається.

Алькарас пропустив вже кілька турнірів через травму зап'ястя. В інстаграмі спортсмен оголосив, що не встигає відновитися до Відкритого чемпіонату Франції.

Чому Алькарас не зіграє на "Ролан Гарросі"?

22-річний іспанець пояснив, що результати проведених тестів не дозволяють йому взяти участь у найближчих турнірах в Римі та Парижі. Лікарі та фізіотерапевти закликали тенісиста зберігати обережність і не ризикувати погіршити ситуацію з травмою, щоб мати можливість швидше повернутися на корт.

Алькарас визнав, що це для нього велике розчарування, проте він сподівається, що стане сильнішим завдяки цьому складному моменту.

Як Алькарас виступав у минулі роки на кортах "Ролан Гаррос"?

Карлос є чинним чемпіоном французького "мейджора". Минулоріч він здобув титул в абсолютно божевільному поєдинку з італійцем Янніком Сіннером, поступаючись по ходу зустрічі 0:2 за сетами і здолавши суперника лише на супертайбрейку вирішальної партії.

За рік до того свій дебютний трофей на "Ролан Гаррос" Алькарас виграв у фіналі проти німця Александра Зверєва.

Загалом в іспанця 7 титулів Великого шолому у 22 роки – феноменальний показник, за яким він випереджає будь-якого з "великої трійки" Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Новак Джокович.

За даними ATP, зараз Алькарас посідає друге місце у світовому рейтингу, поступившись статусом першої ракетки світу Янніку Сіннеру.

Алькараса визнали найкращим спортсменом 2025 року за версією престижної міжнародної премії Laureus Sports Award.