Експерша ракетка світу народила третю дитину за чотири роки: чарівне фото
- Каролін Возняцкі та Девід Лі стали батьками втретє; народився син Макс 26 липня 2025 року.
- У пари вже є двоє дітей: донька Олівія (4 роки) та син Джеймс (2 роки).
Відома тенісистка Каролін Возняцкі з 2019 року перебуває у шлюбі з колишнім баскетболістом НБА Девідом Лі. Напередодні у зіркової спортивної пари сталася визначна подія.
Вони втретє стали батьками. У них народився син, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі данської тенісистки.
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Що відомо про поповнення у зірковій спортивній сім'ї?
Колишня перша ракетка світу виклала пост в інстаграмі. В ньому вона опублікувала фото всіх своїх дітей та повідомила, що в неї та малюка все добре. Хлопчика вирішили назвати Макс.
Макс Возняцкі Лі народився 26 липня 2025 року! Мама та дитина здорові, а наша сім'я дуже щаслива,
– написала Каролін.
Діти Возняцкі та Лі / Фото з соцмереж тенісистки
Зазначимо, що чоловік Каролін Возняцкі 12 сезонів провів у НБА. Він ставав чемпіоном ліги у складі Голден Стейт Ворріорз. У пари вже було двоє дітей: донька Олівія (4 роки) та син Джеймс (2 роки).
До слова. Народивши першого сина данська тенісистка повернулася в Тур у серпні 2023 року. Після камбеку вона доходила до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі, а на US Open двічі пробивалася до четвертого кола. У вересні 2024 року Каролін знову взяла пауза у спорті.
Раніше 24 Канал розповідав, що відомо про доньку Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Вона вже проявляє інтерес до футболу та тенісу.