Експерша ракетка світу народила третю дитину за чотири роки: чарівне фото

Відома тенісистка Каролін Возняцкі з 2019 року перебуває у шлюбі з колишнім баскетболістом НБА Девідом Лі. Напередодні у зіркової спортивної пари сталася визначна подія.

Вони втретє стали батьками. У них народився син, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі данської тенісистки.

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Що відомо про поповнення у зірковій спортивній сім'ї?

Колишня перша ракетка світу виклала пост в інстаграмі. В ньому вона опублікувала фото всіх своїх дітей та повідомила, що в неї та малюка все добре. Хлопчика вирішили назвати Макс.

Макс Возняцкі Лі народився 26 липня 2025 року! Мама та дитина здорові, а наша сім'я дуже щаслива,

– написала Каролін.



Діти Возняцкі та Лі / Фото з соцмереж тенісистки

Зазначимо, що чоловік Каролін Возняцкі 12 сезонів провів у НБА. Він ставав чемпіоном ліги у складі Голден Стейт Ворріорз. У пари вже було двоє дітей: донька Олівія (4 роки) та син Джеймс (2 роки).

До слова. Народивши першого сина данська тенісистка повернулася в Тур у серпні 2023 року. Після камбеку вона доходила до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі, а на US Open двічі пробивалася до четвертого кола. У вересні 2024 року Каролін знову взяла пауза у спорті.

Раніше 24 Канал розповідав, що відомо про доньку Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса. Вона вже проявляє інтерес до футболу та тенісу.