Львівське дербі в УПЛ: хто фаворитом у принциповому матчі між Карпатами та Рухом

Карпати ударно розпочали 2025 рік та націлились на потрапляння в єврокубки. Завадою на цьому шляху можуть стати сусіди по місту.

Цими вихідними в чемпіонаті України 2024-2025 пройдуть матчі 25 туру. Одним із найцікавіших поєдинків вікенду стане львівське дербі між Карпатами та Рухом, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться у суботу, 19 квітня, о 13:00 за київським часом.

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"Леви" мріють про Європу

Цього сезону Карпати та Рух вперше зіграли один з одним завдяки поверненню "зелено-білих" в УПЛ. Більш того навіть двічі! В чемпіонаті тріумфували підопічні Лупашка 1:0, тоді як в 1/8 фіналу Кубка з аналогічним рахунком переміг вже Рух.

Тепер же на нас очікує останнє львівське дербі цього сезону. Рух вже втратив будь-яку турнірну мотивацію, адже посідає 10 місце у таблиці. Відстань у вісім балів від зони перехідних матчів дозволяє львів'янам комфортно себе почувати.

А ось Карпати увірвались у боротьбу за путівку в Лігу конференцій. "Зелено-білі" нині йдуть на п'ятій сходинці, відстаючи від Полісся на 5 балів. За умови перемогу в Кубку Динамо або Шахтаря саме четверте місце в УПЛ отримає квиток у єврокубки.

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Прогноз Favbet

У звітній грі фаворитом вважаються Карпати. Перемога номінальних господарів оцінюється у 2,04, тоді як Руху – у 3,00. Коефіцієнт на нічию становить 3,45 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти не очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,29, тоді як на ТМ2,5 – 1,62. Ймовірність того, що обидві команди відзначаться голом, дорівнює 2,05.

Особливо цікаво, що взимку команди провели серйозний обмін гравцями. З Руху в Карпати перебрались Краснопір, Сич, Федор та Квасниця, тоді як у зворотньому напрямку прослідували Рябов та Тлумак.