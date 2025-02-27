Карпати звільнили заступника гендиректора, який не повернувся в Україну зі зборів

Львівський клуб не захотів продовжувати відносини із Олегом Авдишем. 25-річний функціонер вирішив залишитися закордоном, хоча мав повернутися в Україну в середині лютого.

Взимку львівські Карпати провели насичені збори в Туреччині. "Зелено-білі" суттєво посилили свій склад заради можливості поборотися за путівку в єврокубки.

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Втім ці збори також обернулись скандалом для "левів". Команда повернулась додому в середині лютого, але у її складі не було заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша.

25-річний функціонер не повернувся в Україну з невідомих причин, хоча мав бути на Батьківщині 15 лютого. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Бурбаса, Карпати оголосили про розрив контракту із Авдишем.

Він повідомив, що клуб прийняв таке рішення саме після того, як Олег вирішив не повертатися в Україну. Сам клуб на своїх офіційних ресурсах поки ніяк не коментує історію з Авдишем.

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Нагадаємо, що раніше Олег був футбольним агентом та займався спортивним консалтингом. До Карпат функціонер доєднався у жовтні 2024 року, ставши заступником генерального директора Андрія Русола.