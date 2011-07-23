Булінг через війну, поразка від Бішоп: інтерв'ю з українською бійчинею ММА Катериною Шакаловою

Катерина Шакалова – зіркова українська бійчиня ММА, яка досягла чималих висот на міжнародному рівні. Спортсменка свого часу зіткнулась з насмішками через війну, переїздом в іншу країну, але це не завадило їй демонструвати високий рівень в октагоні.

Катерина Шакалова – зіркова українська бійчиня ММА, яка досягла чималих висот на міжнародному рівні. Спортсменка свого часу зіткнулась з насмішками через війну, переїздом в іншу країну, але це не завадило їй демонструвати високий рівень в октагоні.

Катерина у дитинстві навчалась у музичній школі, але в один момент вирішила спробувати себе у спорті, що у результаті кардинально змінило її життя. Тепер українська бійчиня займається ММА та виступає в Professional Fighters League.

Спортсменка в інтерв’ю 24 каналу розповіла про початок своєї кар’єри, дебют в октагоні, війну Росії проти України, переїзд в Німеччину. Катерина Шакалова також поділилась думками про останній бій з Дженою Бішоп.

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Зміна музичної школи заради спорту

Катерино, що спонукало вас займатись спортом та чому обрали саме боротьбу?

Я з дитинства завжди була спортивною. Напевно, це пішло від мого тата, він теж займався боротьбою, і я хотіла привернути його увагу.

Я займалась музикою, але одного разу я вирішила, що хочу піти на боротьбу та замість того, щоб їхати на заняття у музичній школі, я поїхала в ДЮСШ. Я хотіла піти на дзюдо, але була лише греко-римська боротьба, куди я й записалась.

Чому ви обрали у підсумку ММА?

Я перейшла в ММА за рекомендацією свого тренера з греплінгу. Перший бій відбувся у Дніпрі проти місцевої зірки, якій хотіли зробити бій за титул організації Road to WWFC.

Я тоді не вміла бити, а лише могла боротись, вийшовши на поєдинок з тією думкою, що буде так, як буде. У підсумку я задушила суперницю та стала володаркою цього чемпіонського поясу. Після чого в мене раз у рік був бій в ММА, але я продовжувала займатись греплінгом.

Мені більше сподобалось ММА. Спочатку я займалась вільною боротьбою, але мені це набридло та я перейшла до більш агресивної боротьби – греплінгу. Я багато нагород виграла на турнірах з греплінгу, але це також стало набридати тому я в ММА.

Розкажіть про свій найбільш пам'ятний момент у кар'єрі?

Найщасливіший момент у моїй кар’єрі це була перемога на чемпіонаті Європи з греплінгу у 2020 році у Римі. Я виграла дві золоті медалі, але для мене найголовніше те, що я виграла одну польську спортсменку, яка мала чорний пояс з бразильського джіу-джитсу, а я до цього моменту їй двічі програвала, але нарешті я виграла її у фіналі.



Шакалова перемогла на Євро-2020 з греплінгу / Фото з інстаграму бійчині

Чи є у Вас якісь ритуали перед поєдинком?

Ні, я завжди намагалась знайти цей ритуал, але з часом для себе зрозуміла, що він мені не потрібен, тому що потім я сподіватимусь на нього.

Наприклад, деякі спортсмени беруть з собою іграшку, але може статись такий момент, що ти не можеш це взяти і це для тебе буде перешкодою. Якщо ти віриш в те, що тобі чорна кішка перебігла дорогу і в тебе буде поганий день, тому що ти сам так налаштував себе. Тому я не маю ніяких ритуалів. Головне виспатись перед виступом.

Насмішки через війну

Катерино, як змінилось ваше життя з початком АТО у 2014 році?

Мені було років 16 я приїхала на канікули додому, адже я навчалась в спортивному інтернаті. Після чого я не змогла повернутись до Харкова, адже всі дороги було перекрито. Тому я пропустила місяць навчання, але потім змогла повернутись назад та продовжувала вчитись.

Було важко, тому що ніхто мене не розумів та не сприймав серйозно, а також не мав гадки, що відбувається там. Всі сміються, коли ти щось розповідаєш. Це ще школа, підлітки. Поряд з інтернатом був навчальний військовий центр, де постійно були вистріли. Мене це дуже сильно лякало, через що інші сміялись. Такі в мене спогади з 2014 року.

Які у Вас спогади про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році?



Я була у Харкові на початку повномасштабного вторгнення. Спала у себе вдома, коли до мене забіг у квартиру тренер, сказавши: "Ти що спиш? Ти не чуєш, що коїться?". На що я відповіла – ні не чую.

Мій тренер приїхав зі своєю дружиною, почавши метушню. Я спокійно зібрала свої речі та ми разом поїхали спочатку на кордон України з Польщею, де побули декілька днів. Я планувала повернутись, але тренер наполіг на тому, що треба їхати.

Я була у Польщі, де билась у місцевій організації, яка мені допомагала з житлом, тренуваннями. Потім інший клуб запропонував мені переїхати до Німеччини, на що я погодилась.

Ви переїхали до Німеччини, з якими проблемами ви зіштовхнулись у новій для себе країні?

Мені було важко спочатку, адже я на деякий час залишилась одна у Німеччині й в мене вже не було поєдинків, контракти завершились, а інших угод не пропонували, хорошого менеджера теж не було, грошей також не було.

Я тоді не знала німецьку мову, а також погано володіла англійською. Цей момент важко було пережити, але я не стикалась з іншими проблемами. Мене ніхто з місцевих жодного разу не образив, нічого погано в мою сторону ніхто не говорив, а навпаки, коли я чогось не розуміла, усі мені допомагали.

Розкажіть про розвиток ММА в Україні та Німеччині?

ММА в Україні добре розвився до війни. Наразі розвиток сповільнився, адже багато спортсменів виїжджають, також немає де тренуватись. Однак, якщо порівнювати з Німеччиною рівень буде вищий.

Чи пропонували Вам змінити громадянство?

В мене раніше були пропозиції, але мені не має ніякої вигоди з цього. Я б’юсь у комерційній організації, це не як у греплінгу або в олімпійських видах спорту. Якщо я хочу підтримати країну, як в останній раз я це робила, тому що живу в Німеччині, і я вдячна країні за допомогу, тому я можу вийти з прапором. Проте змінювати спортивне громадянство, я ніколи не хотіла і не хочу, мені це просто не треба.



Катерина Шакалова з прапорами України та Німеччини / Фото з інстаграму бійчині

Як Ви вважаєте, чи варто переходити українцям на українську мову?

Для мене це важке питання, тому що я вважаю, що це важливо. Це важливо робити поступово, важливо, щоб у людей це був не різкий перехід. Я вважаю, що це повинно бути у школах, у державних структурах, телебачення українською мовою, і тоді людина зможе перейти на українську мову.

Для мене та людей звідки я родом це важко. Причина у тому, що я вчилась в російськомовній школі, документи заповнювали російською мовою, я не знаю, як це можливо, але так було. Зараз я готова, якщо я житиму в Україні говорити українською, моя дитина буде рости в україномовному середовищі та говорити рідною мовою.

Російські спортсмени в ММА

Російські спортсмени відсторонені через війну в України, чи є представники ворожої країни в ММА?

Так, на жаль, в ММА немає подібних обмежень, тому представники Росії присутні на змаганнях, як ось було під час останнього бою. В основному, це вихідці з Дагестану. На мою думку, вони б могли бути окремою країною, але в їх час вони не змогли дати відсіч, і тепер вони Росія.

Я з ними не спілкуюсь та не маю бажання, але вони завжди опускають голову, коли бачать українців, можуть привітатись (кивнути головою - 24 канал) та пройти мовчки. Я раніше була підписана на російських спортсменів, ми спілкувались в основному тільки на змаганнях.

Проте я одразу від них відписалась в усіх соціальних мережах, адже вони на початку повномасштабного вторгнення ніхто не написав, не попросив вибачення, не запитав як справи, щось у цьому ключі. Я в перший же день зрозуміла, що з цими людьми не може бути будь-якого спілкування.

Причина поразки у бою проти Бішоп

Катерино, ви востаннє бились проти Джени Бішоп. Поділіться думками про поєдинок з суперницею з США.

По-перше, я почувала себе не дуже після вагогонки. Я за один бій до цього перейшла у нову вагову категорію. По-друге, я раніше билась у вазі 66 кілограмів, а зараз у ваговій категорії - 57 кілограмів.

На кожен бій мені треба зганяти 10 кілограмів, кожні 2 місяці. На останній бій я зробила теж саме, я легко зігнала вагу та добре почувалася. Проте на наступний день в мене було якесь таке ватне відчуття, а також було незрозуміле налаштування на поєдинок.

Я сама зараз намагаюся у цьому розібратися, чому так вийшло. Тоді я наче була в клітці, а наче й не в ній. Я чомусь вигадала собі велику відповідальність. Бій був нормальний, але я в другому періоді віддала спину та не змогла звідти вийти. У результаті чого мене задушили.



Катерина Шакалова проти Джени Бішоп / Фото з інстаграму бійчині

Які у Вас плани на майбутнє та коли відбудеться наступний бій?

Я планую далі залишатись в PFL. Це був турнір - 8 учасників б’ються між собою і потім отримують гонорар, раніше був 1 мільйон доларів, а потім зробили 500 тисяч. Цей сезон я програла, але в мене контракт на три роки.

Сезон починається у квітні-травні. Можливо в мене буде бій у серпні цього року. Це буде фінал, але ті хто програв все одно б’ються в андеркарді головного поєдинку.

Якби не ММА, чим би Ви займались у житті?

Мабуть, я б була реабілітологом, лікарем, якби добре вчилась. Моя справа була б пов’язана з допомогою людям, це мені цікаво. Освіта в мене пов’язана з допомогою, адже я вчилась у поліцейській академії.

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