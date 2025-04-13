Мбаппе вперше отримав червону картку у складі Реала: відео фолу француза

У неділю, 13 квітня, відбувся 31-й тур Ла Ліги-2024/2025. В одному з матчів елітного іспанського дивізіону скромний Алавес вдома приймав мадридський Реал.

Гра між Алавесом та Реалом завершилась мінімальною перемогою мадридського клубу – 0:1. Проте поєдинок також запам'ятався вилученням головної зірки "вершкових" Кіліана Мбаппе, повідомляє 24 канал.

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Чому вилучили Мбаппе

Наприкінці першого тайму Кіліан Мбаппе намагався відібрати м'яч у півзахисника Антоніо Бланко. Однак зірковий француз не встиг і влетів шипами у ногу гравця Алавеса.

Головний арбітр продемонстрував форварду Реала жовту картку. Проте після перегляду VAR рефері змінив думку, розібравшись в епізоді та вилучи нападника "Королівського клубу".

Жорсткий фол від Мбаппе: дивіться відео

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе перейшов у Реал влітку минулого року. Вилучення у матчі проти Алавеса стало першим для зіркового француза у складі "вершкових".

У поточній кампанії Кіліан Мбаппе зіграв у 49 матчах за Реал. Французький форвард "бланкос" має у своєму активі 33 голи та 5 результативних передач.