Нестримний Мбаппе: топ-10 найкращих голів французького нападника

Кіліан Мбаппе на сьогодні є однією із головних зірок у світовому футболі. Фантастичний француз демонструє гру на топовому рівні та забиває чималу кількість голів.

За свою кар'єру 26-річний форвард вже перетнув позначку у 500 результативних дій. 24 канал пропонує Вам переглянути десять найкращих голів французького нападника Реала.

Читайте також На рівні з Роналду: Мбаппе досяг цікавого показника у першому сезоні за Реал

Десять найкращих голів у кар'єрі Мбаппе

Десятку найкращих голів Кіліана Мбаппе відкриває взяття воріт у матчі проти Реала у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/202. Зірковий француз обіграв у майже весь захист "вершкових" і ефектно пробив Тібо Куртуа.

Гол Мбаппе у ворота Реала: дивіться відео

Почесне дев'яте місце посідає забитий м'яч Кіліана Мбаппе у ворота Лейпцига у третьому турі Ліги чемпіонів-2021/2022. Зірковий француз у шикарному стилі відправив спортивний снаряд у ворота "биків".

Гол Мбаппе у ворота Лейпцига: дивіться відео

На восьмій сходинці розташувався гол Кіліана Мбаппе у першій чвертьфінальній грі проти Баварії у Лізі чемпіонів-2020/2021. Французький форвард чудово пробив поміж ніг захисника – ворота був безсилий.

Гол Мбаппе у ворота Баварії: дивіться відео

Сьому позицію у десятці найкращих голів Кілліана Мбаппе займає забитий м'яч у ворота Ювентуса у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/2023. Француз отримав чудову передачу від партнера та сильним ударом пошив голкіпера.

Гол Мбаппе у ворота Ювентуса: дивіться відео

Шосте місце посідає гол Кіліана Мбаппе у ворота Брюгге у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Зірковий форвард вдало обігрався з партнерами та "розстріляв" голкіпера.

Гол Мбаппе у ворота Брюгге: дивіться відео

П'ятірку найкращих голів Кіліана Мбаппе відкриває ефектне взяття воріт у фіналі чемпіонату світу 2022 року проти Аргентини. Гра між "Ле Бле" та "альбіселесте" видалась напруженою.

Тоді Мбаппе записав на свій рахунок хет-трик. Найяскравішим голом француза став його другий забитий м'яч. Кіліан ефектно пробив злету та не залишив шансів Еміліано Мартінесу.

Гол Мбаппе у ворота Аргентини: дивіться відео

На четвертому місці розташувався розкішний гол Кіліана Мбаппе у ворота Сельти у матчі 10-го туру Ла Ліги-2024/2025. Зірковий нападник Реала потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у грі.

Гол Мбаппе у ворота Сельти: дивіться відео

Трійку відкриває гол Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті у другому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Після ефектної комбінації француз поклав на газон Йошко Гвардіола та розкішно прошив Едерсона.

Гол Мбаппе у ворота Манчестер Сіті: дивіться відео

На другому місці розташувався забитий м'яч Кіліана Мбаппе у ворота Севільї у 18-му турі Ла Ліги-2024/2025. Французький нападник потужно пробив з-за меж штрафного майданчику та відзначився шаленим голом.

Гол Мбаппе у ворота Севільї: дивіться відео

Перше місце дісталось ефектному голу Кіліана Мбаппе у матчі проти Леганеса у 29-му турі Ла Ліги-2024/2025. Зірковий француз поклав м'яч чарівним ударом зі штрафного та здобув перемогу для Реала – 3:2.

Гол Мбаппе у ворота Леганеса: дивіться відео

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе у поточному сезоні зіграв у 45 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку французького форварда "вершкових" 33 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.