Нестримний Мбаппе: топ-10 найкращих голів французького нападника
- Кіліан Мбаппе забив понад 500 голів у своїй кар'єрі, демонструючи високу результативність.
- Серед його найкращих голів - взяття воріт проти Реала, Лейпцига, Баварії, Ювентуса, Брюгге, Аргентини, Сельти, Манчестер Сіті, Севільї та Леганеса.
- У поточному сезоні за Реал Мбаппе зіграв 45 матчів, забивши 33 голи та здійснивши 4 результативні передачі.
Кіліан Мбаппе на сьогодні є однією із головних зірок у світовому футболі. Фантастичний француз демонструє гру на топовому рівні та забиває чималу кількість голів.
За свою кар'єру 26-річний форвард вже перетнув позначку у 500 результативних дій. 24 канал пропонує Вам переглянути десять найкращих голів французького нападника Реала.
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Десять найкращих голів у кар'єрі Мбаппе
Десятку найкращих голів Кіліана Мбаппе відкриває взяття воріт у матчі проти Реала у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/202. Зірковий француз обіграв у майже весь захист "вершкових" і ефектно пробив Тібо Куртуа.
Гол Мбаппе у ворота Реала: дивіться відео
Почесне дев'яте місце посідає забитий м'яч Кіліана Мбаппе у ворота Лейпцига у третьому турі Ліги чемпіонів-2021/2022. Зірковий француз у шикарному стилі відправив спортивний снаряд у ворота "биків".
Гол Мбаппе у ворота Лейпцига: дивіться відео
На восьмій сходинці розташувався гол Кіліана Мбаппе у першій чвертьфінальній грі проти Баварії у Лізі чемпіонів-2020/2021. Французький форвард чудово пробив поміж ніг захисника – ворота був безсилий.
Гол Мбаппе у ворота Баварії: дивіться відео
Сьому позицію у десятці найкращих голів Кілліана Мбаппе займає забитий м'яч у ворота Ювентуса у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів-2022/2023. Француз отримав чудову передачу від партнера та сильним ударом пошив голкіпера.
Гол Мбаппе у ворота Ювентуса: дивіться відео
Шосте місце посідає гол Кіліана Мбаппе у ворота Брюгге у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Зірковий форвард вдало обігрався з партнерами та "розстріляв" голкіпера.
Гол Мбаппе у ворота Брюгге: дивіться відео
П'ятірку найкращих голів Кіліана Мбаппе відкриває ефектне взяття воріт у фіналі чемпіонату світу 2022 року проти Аргентини. Гра між "Ле Бле" та "альбіселесте" видалась напруженою.
Тоді Мбаппе записав на свій рахунок хет-трик. Найяскравішим голом француза став його другий забитий м'яч. Кіліан ефектно пробив злету та не залишив шансів Еміліано Мартінесу.
Гол Мбаппе у ворота Аргентини: дивіться відео
На четвертому місці розташувався розкішний гол Кіліана Мбаппе у ворота Сельти у матчі 10-го туру Ла Ліги-2024/2025. Зірковий нападник Реала потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у грі.
Гол Мбаппе у ворота Сельти: дивіться відео
Трійку відкриває гол Кіліана Мбаппе у ворота Манчестер Сіті у другому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Після ефектної комбінації француз поклав на газон Йошко Гвардіола та розкішно прошив Едерсона.
Гол Мбаппе у ворота Манчестер Сіті: дивіться відео
На другому місці розташувався забитий м'яч Кіліана Мбаппе у ворота Севільї у 18-му турі Ла Ліги-2024/2025. Французький нападник потужно пробив з-за меж штрафного майданчику та відзначився шаленим голом.
Гол Мбаппе у ворота Севільї: дивіться відео
Перше місце дісталось ефектному голу Кіліана Мбаппе у матчі проти Леганеса у 29-му турі Ла Ліги-2024/2025. Зірковий француз поклав м'яч чарівним ударом зі штрафного та здобув перемогу для Реала – 3:2.
Гол Мбаппе у ворота Леганеса: дивіться відео
Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе у поточному сезоні зіграв у 45 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку французького форварда "вершкових" 33 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.