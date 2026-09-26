Шок для Франції: лідер команди більше не зіграє за збірну через травму

Дебютний офіційний матч Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції був затьмарений подією, яка сталась на 59-ій хвилині гри. Наставник був змушений замінити головну зірку команди Кіліана Мбаппе.

Автор єдиного голу у протистоянні з Туреччиною не зміг продовжити свій виступ через ушкодження. Вирок лікарів шокував тренерський штаб, пише 24 Канал.

Мбаппе вилетів на весь збір

Травма головної зірки збірної Франції сталась буквально на рівному місці: нападник відчув дискомфорт одразу після забитого м'яча. Кіліан шкутильгав та тримався за ліве коліно. Замість нього на поле вийшов Майкл Олізе.

Згодом медичний штаб "Ле Бльо" офіційно повідомив, що Мбаппе зазнав травми сухожилля біля коліна. Це не дозволить йому більше зіграти під час довгого осіннього збору національної команди.

Для Зідана, попри традиційно близьку до ідеальної глибину складу, втрата Кіліана болюча. Адже Туреччина була лише розминкою у групі: далі у французів два матчі з Бельгією, між якими протистояння з Італією. Наявність Мбаппе, який у 9 матчах сезону вже забив 9 голів, за такого рівня суперників була б, м'яко кажучи, не зайвою.

Моурінью занервував

Лікарі збірної Франції не уточнили, який саме період часу знадобиться Кіліану Мбаппе на відновлення. Тож, окрім Зідана, головного болю додалося ще одному іменитому наставнику – тренеру Реалу Жозе Моурінью, який із жахом дивиться на календар команди.

Одразу після міжнародної перерви вже 10 жовтня на мадридців чекає матч Ла Ліги з Вільярреалом, після чого виїзд у Рим на поєдинок Ліги чемпіонів проти Роми, внутрішнє протистояння із Севільєю і домашня єврокубкова гра з Лейпцигом. Чотири матчі – лише за 11 днів. Без Мбаппе цей марафон пройти буде набагато важче.