Неймовірні крики: як у Франції зустріли Мбаппе перед матчем у Лізі чемпіонів – відео реакції

Залишається трохи часу до завершення першого етапу оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Невдовзі визначаться учасники 1/16 та 1/8 фіналу головного європейського турніру.

У середу, 29 січня, Реал зіграє проти Бреста у восьмому турі реформованої Ліги чемпіонів-2024/2025. Матч відбудеться на домашньому стадіоні "піратів" в однойменному французькому місті, повідомляє 24 канал.

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Мбаппе тепло привітали у Франції

Реал прибув з Мадрида до Бреста на приватному літаку. Гравці, тренери та персонал "Королівського клубу" вже розмістились у готелі.

Місцеві фанати зустрілись з гравцями "вершкових". Бурю емоцій здійняв Кіліан Мбаппе, якого вболівальники вітали гучними криками, тоді як футболіст у відповідь показав великий палець.

Французькі фанати привітали Мбаппе: дивіться відео

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе зіграв у сезоні 2024/2025 у 31 матчі за Реал у всіх турнірах. Зірковий французький форвард має у своєму активі 21 забитий м'яч і 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що матч Брест – Реал відбудеться о 22:00 за київським часом. Команди вирішуватимуть, хто ймовірно пропустить додатковий раунд турніру у разі перемоги в очному протистоянні.