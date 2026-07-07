Між Францією і Парагваєм розгорівся політичний скандал через Мбаппе

Федерація футболу Франції звернулася до прокуратури після расистських висловлювань сенаторки Парагваю Селесте Амарільї на адресу капітана французької збірної Кіліана Мбаппе. Скандал спалахнув після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Інцидент викликав широкий резонанс у футбольній спільноті та за її межами. Детальніше про ситуацію та реакцію на неї, розповість 24 Канал.

Дивіться також Розклад і результати 1/8 фіналу чемпіонату світу

Яка реакція у Федерації футболу Франції?

У своїй офіційній заяві Федерація назвала слова парагвайської політикині "абсолютно огидними та неприйнятними". Організація наголосила, що такі дії є протиправними і мають каратися законом як у Франції, так і за кордоном.

Гравці збірної Франції представляють Францію, тож ці висловлювання – образа для всієї нашої країни,

– підкреслили у Федерації.

Що сказав Еммануель Макрон?

Президент Франції публічно підтримав лідера національної команди у своїх соцмережах.

Ще один гол від Кіліана Мбаппе. Цього разу – проти расизму. Моя повна підтримка. Коли слова намагаються спаплюжити, наші цінності дають відсіч: гідність, повага, братерство,

– написав французький лідер.

Чи відреагували в Парагваї?

Інцидент швидко переріс у міжнародний дипломатичний скандал, що змусило діяти вище керівництво Парагваю. За інформацією Єлисейського палацу, Президент Парагваю Сантьяго Пенья надіслав офіційного листа Макрону, у якому рішуче засудив поведінку сенаторки. Раніше з аналогічним засудженням расистських нападків виступило і Міністерство закордонних справ Парагваю, продемонструвавши солідарність із французьким капітаном.

Що сталося?

Амарілья опублікувала в соцмережі X довгий допис із різкими висловлюваннями на адресу Мбаппе. Зокрема, вона назвала його "колонізованим камерунцем", заявила, що "цей ідіот навіть писати не навчився", а також додала, що "замість материнського молока він смоктав кокоси".