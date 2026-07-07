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Sport News 24 Футбол Між Францією і Парагваєм розгорівся політичний скандал через Мбаппе
7 липня, 11:40
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Між Францією і Парагваєм розгорівся політичний скандал через Мбаппе

Олександра Власова

Федерація футболу Франції звернулася до прокуратури після расистських висловлювань сенаторки Парагваю Селесте Амарільї на адресу капітана французької збірної Кіліана Мбаппе. Скандал спалахнув після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Інцидент викликав широкий резонанс у футбольній спільноті та за її межами. Детальніше про ситуацію та реакцію на неї, розповість 24 Канал.

Дивіться також Розклад і результати 1/8 фіналу чемпіонату світу 

Яка реакція у Федерації футболу Франції?

У своїй офіційній заяві Федерація назвала слова парагвайської політикині "абсолютно огидними та неприйнятними". Організація наголосила, що такі дії є протиправними і мають каратися законом як у Франції, так і за кордоном.

Гравці збірної Франції представляють Францію, тож ці висловлювання – образа для всієї нашої країни, 
– підкреслили у Федерації.

Що сказав Еммануель Макрон?

Президент Франції публічно підтримав лідера національної команди у своїх соцмережах.

Ще один гол від Кіліана Мбаппе. Цього разу – проти расизму. Моя повна підтримка. Коли слова намагаються спаплюжити, наші цінності дають відсіч: гідність, повага, братерство,
– написав французький лідер.

Чи відреагували в Парагваї?

Інцидент швидко переріс у міжнародний дипломатичний скандал, що змусило діяти вище керівництво Парагваю. За інформацією Єлисейського палацу, Президент Парагваю Сантьяго Пенья надіслав офіційного листа Макрону, у якому рішуче засудив поведінку сенаторки. Раніше з аналогічним засудженням расистських нападків виступило і Міністерство закордонних справ Парагваю, продемонструвавши солідарність із французьким капітаном.

Що сталося?

Амарілья опублікувала в соцмережі X довгий допис із різкими висловлюваннями на адресу Мбаппе. Зокрема, вона назвала його "колонізованим камерунцем", заявила, що "цей ідіот навіть писати не навчився", а також додала, що "замість материнського молока він смоктав кокоси".

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