Мбаппе перевершив легенду Реала у дебютному сезоні за клуб

У суботу, 15 березня, відбувся матч між Вільярреалом та Реалом в межах 28-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025. Гра завершилась перемогою мадридського клубу з рахунком 2:1.

"Жовта субмарина" першою відкрила рахунок на початку гри. Однак Кіліан Мбаппе швидко перевернув гру та приніс важливу перемогу для "вершкових" у чемпіонаті Іспанії.

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Фантастична результативність Мбаппе

Кіліан Мбаппе на 17-й хвилині матчу проти Вільярреала зрівняв рахунок. У наступній небезпечній атаці Реала зірковий француз вивів Реал вперед, оформивши дубль.

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на Mister Chips, Мбаппе перевершив бразильця Роналдо за кількістю голів у дебютному сезоні за Реал. Кіліан забив 31 м'яч у всіх турнірах, тоді як "Зубастик" свого часу відзначився всього 30 голами.

Ба більше, Кіліан Мбаппе може перевершити фантастичного Кріштіану Роналду за цим показником. На рахунку легендарного португальця 33 забитих м'ячі у першому сезоні за "Королівський клуб".

Відеоогляд матчу Вільярреал – Реал: