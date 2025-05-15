Мбаппе встановив черговий абсолютний рекорд у Реалі

Французький футболіст Кіліан Мбаппе продовжує запалювати у мадридському Реалі. Нападник знову встановив абсолютний рекорд у клубі.

Кіліан став гравцем "Королівського клубу" влітку 2024 року. Він перейшов з ПСЖ на правах вільного агента.

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Новий рекорд Мбаппе

На рахунку француза наразі 39 забитих м'ячів, що допомогло йому перевершити досягнення легендарного футболіста Івана Саморано – 37 голів у сезоні-1992/1993, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Для подолання позначки у 39 голів Мбаппе знадобилось 53 матчі, тоді, як Саморано забив 37 у 45 поєдинках.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Кіліан Мбаппе зіграв 53 матчі за Реал, у яких забив 39 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що у поточному сезоні у "вершкових" заплановані ще два матчі – проти Севільї та Реал Сосьєдаду.