Тренера Роми оштрафували після останнього матчу: у чому причина

Головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі оштрафували на солідну суму. Все через висловлювання в бік арбітра.

13 січня відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи, у якому Рома зустрілася з Порту. Тоді команди розписали бойову нічию з рахунком 1:1.

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Чому оштрафували Раньєрі

Тренер був незадоволений деякими рішеннями рефері, про що він і висказав йому вже після матчу.

Раньєрі не погодився з видаленням півзахисника Бріана Крістанте і казав, що чекав на несправедливі рішення, які допоможуть супернику.

Через це наставник отримав штраф у розмірі 20 тисяч євро. Також УЄФА оштрафувала і саму команду на 11 тисяч євро через неналежну поведінку футболістів римського клубу.

Нагадаємо, що у другому матчі Рома з мінімальним рахунком здобула перемогу над Порту (3:2) і вийшла до 1/8 фіналу Ліги Європи.