28 листопада 2015 року Володимир Кличко сенсаційно програв Тайсону Ф'юрі, поклавши край своєму багаторічному домінуванню у важкій вазі. Розповідаємо, як ця поразка змінила розклад сил у світовому боксі, вплинула на долю чемпіонських поясів і зрештою проклала шлях до тріумфу Олександра Усика.

11 років тому, 28 листопада 2015 року, відбулася одна з найгучніших сенсацій XXI століття у важкій вазі. Український боксер Володимир Кличко несподівано поступився Тайсону Ф'юрі, у перемогу якого мало хто вірив.

"Циганський король" шокував світ боксу, відібравши в українця чемпіонські титули WBO, IBF, WBA, IBO та пояс журналу The Ring. Саме цей поєдинок поклав край багаторічному домінуванню Кличка та визначив майбутнє дивізіону, новим королем якого згодом став Олександр Усик.

Як Ф'юрі зупинив Кличка

До зустрічі з Кличком британський боксер ще не мав досвіду протистояння із суперниками такого рівня, а одним із найвідоміших його опонентів був Дерек Чісора. Той самий Чісора, який плюнув в обличчя Володимиру перед боєм проти Віталія Кличка, а нещодавно відзначився серією різких заяв про Усика.

Поведінка Тайсона напередодні поєдинку в Дюссельдорфі радше зміцнювала впевненість у тому, що Кличко зруйнує чемпіонські амбіції ще одного претендента. За масштабом провокацій Ф'юрі міг позмагатися навіть із Девідом Хеєм – британцем, якого українець переміг в об'єднавчому бою та який свого часу ходив у футболці із зображенням відрубаних голів братів Кличків.

Тайсон же з'явився на одній із пресконференцій у костюмі Бетмена, а підготовку до найважливішого на той момент поєдинку у своїй кар'єрі описував як суцільну розвагу. Кличко не зазнавав поразок із 2004 року, а впродовж свого другого чемпіонського правління провів 18 успішних захистів титулу поспіль. Період домінування Володимира став одним із найдовших в історії важкої ваги. Тож гучні обіцянки Ф'юрі сприймали не більше ніж балаканину.



Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко / Фото Getty Images

Однак у рингу британець зумів спантеличити чемпіона завдяки своїй мобільності, постійним рухам головою та змінам стійок. Володимир поступався раунд за раундом, так і не зумівши знайти протидію тактиці, яку для Тайсона розробив його тренер Пітер Ф'юрі. Саме цей фахівець у 2026 році готував Ріко Верховена до поєдинку з Усиком, перемога українця в якому викликала чимало суперечок.

З кожним раундом дедалі помітнішою ставала різниця у віці між 39-річним Кличком та його на 12 років молодшим суперником. У підсумку Ф'юрі здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Контракт на перший поєдинок передбачав реванш, до якого обидва боксери навіть розпочали підготовку.

Втім, повторна зустріч так і не відбулася. Спочатку британець відклав її через травму, а згодом опинився в епіцентрі допінгового скандалу та зіткнувся з проблемами із психічним здоров'ям. Ф'юрі відмовився від чемпіонських поясів та вперше оголосив про завершення кар'єри. Саме перемога над Кличком і подальші рішення британця докорінно змінили розклад сил у дивізіоні.

Як поразка Кличка змінила важку вагу

Після тріумфу Ф'юрі у Великій Британії сподівалися, що саме Тайсон стане першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі в епоху чотирьох поясів. Для цього йому залишалося заволодіти титулом WBC, який належав американцю Деонтею Вайлдеру. Натомість британець розгубив свої чемпіонські пояси, відкривши шлях до вершини одразу кільком боксерам.

Першим Ф'юрі втратив титул IBF – організація позбавила його поясу через намір провести реванш із Кличком замість обов'язкового захисту. На початку 2016 року вакантний титул здобув американець Чарльз Мартін, який переміг українця В'ячеслава Глазкова. Останній не зміг продовжити поєдинок через травму. Втім, уже під час першого захисту Мартін поступився перспективному на той момент Ентоні Джошуа.



Ентоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото Getty Images

Наприкінці 2016 року поясом WBO заволодів новозеландець Джозеф Паркер, який здолав Енді Руїса. Доля вакантного титулу WBA вирішилася у квітні 2017 року в поєдинку між Кличком та Джошуа. На кону також стояв пояс IBF, яким уже володів британець. Видовищне протистояння завершилося перемогою "Ей-Джея", а Володимир після другої поспіль невдачі завершив професійну кар'єру.

У 2018 році Джошуа здолав Паркера та об'єднав титули WBO, WBA й IBF. Щоправда, наступного року він сенсаційно поступився Енді Руїсу, але повернув усі пояси в реванші. На 2018 рік припало й повернення Ф'юрі. Британець провів серію поєдинків проти Деонтея Вайлдера, у другому з яких у 2020 році відібрав звання чемпіона світу за версією WBC.

Таким чином, усі чотири найпрестижніші пояси у важкій вазі опинилися в руках двох британців. Очікувалося, що саме їхнє протистояння визначить першого абсолютного чемпіона дивізіону. Однак ці плани зруйнував інший український боксер.

Від епохи Кличка до домінування Усика

У 2021 році Олександр Усик переміг Джошуа та відібрав у нього три чемпіонські пояси, а вже наступного року підтвердив свою перевагу в реванші. У 2024 році українець здолав і Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Раніше такого ж досягнення він удостоївся в крузервейті.



Олександр Усик виходить на ринг перед першим боєм проти Тайсона Ф'юрі / Фото Getty Images

Згодом Олександр ще раз переміг Тайсона, а у 2025 році здолав Даніеля Дюбуа, повернувши втрачений титул IBF та втретє у своїй кар'єрі ставши абсолютним чемпіоном світу. Що ж до довгоочікуваного протистояння Ф'юрі та Джошуа, то воно заплановане лише на 11 грудня 2026 року.

Втім, історичного статусу, який міг мати цей поєдинок ще кілька років тому, він уже не матиме. У червні 2026 року Усик відмовився від решти своїх чемпіонських титулів у важкій вазі, а згодом оголосив про намір повернутися до крузервейту.

Символічно, що через понад десятиліття після поразки Кличка дивізіон знову залишився без свого багаторічного лідера, і знову ним був українець. Тепер на важку вагу чекає черговий перерозподіл сил, подібний до того, який свого часу розпочався із сенсаційної перемоги Ф'юрі в Дюссельдорфі.