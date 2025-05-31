Визначилися усі учасники клубного ЧС-2025: в турнірі зіграють команди чотирьох українців
- Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу відбудеться в США, вперше в новому форматі з 32 командами.
- Команди чотирьох українців, включаючи Лос-Анджелес з Артемом Смоляковим, отримали місця на турнірі.
- Групи турніру вже визначені, а фінал пройде в Нью-Йорку на MetLife Stadium 14 липня 2025 року.
Влітку 2025 року на стадіонах США відбудеться клубний чемпіонат світу з футболу. Вперше турнір проходитиме в новому форматі за участю 32 команд шести конфедерацій.
У ніч на 1 червня відбувся матч плей-оф за останню путівку на клубний чемпіонат світу-2025. Переможця визначили представник американського МЛС Лос-Анджелес та мексиканська Америка, пише 24 Канал.
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Команди чотирьох українців потрапили на клубний ЧС-2025
Ці команди отримали шанс завдяки виключенню мексиканського Леона, який не відповідав критеріям ФІФА. Перемогу в поєдинку здобув Лос-Анджелес (2:1). Американці забили свої голи на 89 та 115 хвилинах, після влучних ударів Жезуса та Деніса Буанги. У мексиканців з пенальті відзначився Родрігес (69 хвилина).
Український легіонер Лос-Анджелеса Артем Смоляков весь матч провів на лаві запасних. Його клуб приєднається до квартету D клубного чемпіонату світу.
Зазначимо, що у ЧС-2025 візьмуть участь ще три команди, за які виступають українці: Бенфіка (Анатолій Трубін), Реал (Андрій Лунін) та Челсі (Михайло Мудрик).
Склад груп клубного чемпіонату світу-2025
- Група A: Аль-Ахлі, Інтер Маямі, Палмейрас, Порту
- Група B: Атлетіко, Ботафогу, ПСЖ, Саундерс
- Група C: Окленд, Баварія, Бенфіка, Бока Жуніорс
- Група D: Челсі, Есперанс, Фламенгу, Лос-Анджелес
- Група E: Інтер, Монтеррей, Рівер Плейт, Урава Редс
- Група F: Боруссія, Флуміненсе, Мамелоди Сандаунз, Ульсан Хьонде
- Група G: Аль-Айн, Ювентсус, Манчестер Сіті, Відад
- Група H: Аль-Хіляль, Реал, Пачука, РБ Зальцбург
Клубний чемпіонат світу-2025 стартує 13 червня. Турнір триватиме до 14 липня. Фінал відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium.