Визначилися усі учасники клубного ЧС-2025: в турнірі зіграють команди чотирьох українців

Влітку 2025 року на стадіонах США відбудеться клубний чемпіонат світу з футболу. Вперше турнір проходитиме в новому форматі за участю 32 команд шести конфедерацій.

У ніч на 1 червня відбувся матч плей-оф за останню путівку на клубний чемпіонат світу-2025. Переможця визначили представник американського МЛС Лос-Анджелес та мексиканська Америка, пише 24 Канал.

Читайте також ПСЖ з рекордом знищив Інтер та вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів

Команди чотирьох українців потрапили на клубний ЧС-2025

Ці команди отримали шанс завдяки виключенню мексиканського Леона, який не відповідав критеріям ФІФА. Перемогу в поєдинку здобув Лос-Анджелес (2:1). Американці забили свої голи на 89 та 115 хвилинах, після влучних ударів Жезуса та Деніса Буанги. У мексиканців з пенальті відзначився Родрігес (69 хвилина).

Український легіонер Лос-Анджелеса Артем Смоляков весь матч провів на лаві запасних. Його клуб приєднається до квартету D клубного чемпіонату світу.

Зазначимо, що у ЧС-2025 візьмуть участь ще три команди, за які виступають українці: Бенфіка (Анатолій Трубін), Реал (Андрій Лунін) та Челсі (Михайло Мудрик).

Склад груп клубного чемпіонату світу-2025

Група A: Аль-Ахлі, Інтер Маямі, Палмейрас, Порту

Група B: Атлетіко, Ботафогу, ПСЖ, Саундерс

Група C: Окленд, Баварія, Бенфіка, Бока Жуніорс

Група D: Челсі, Есперанс, Фламенгу, Лос-Анджелес

Група E: Інтер, Монтеррей, Рівер Плейт, Урава Редс

Група F: Боруссія, Флуміненсе, Мамелоди Сандаунз, Ульсан Хьонде

Група G: Аль-Айн, Ювентсус, Манчестер Сіті, Відад

Група H: Аль-Хіляль, Реал, Пачука, РБ Зальцбург

Клубний чемпіонат світу-2025 стартує 13 червня. Турнір триватиме до 14 липня. Фінал відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium.