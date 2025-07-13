Усик назвав найкращого боксера сучасності

Олександр Усик уже за лічені дні проведе бій за звання абсолюта в надважкій ваговій категорії. Він буде битися з володарем пояса IBF Даніелем Дюбуа.

Напередодні цього поєдинку український боксер дав інтерв'ю колишньому чемпіону світу Карлу Фрочу. У ньому британець запитав Олександра Усика, чи вважає він себе найкращим бійцем сучасності станом на зараз, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Кого Усик вважає найкращим боксером світу?

Володар поясів WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі заявив, що ні. Він виділив іншого боксера, який є непереможеним на професійному рівні.

Ні, я не найкращий боєць у світі. Я думаю, що це Теренс Кроуфорд,

– сказав Усик.

Зазначимо, що 37-річний американець ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях. Востаннє він бився в серпні 2024 року, коли здолав Ісроїла Мадримова.

Довідка. Всього на профі-рингу Теренс Кроуфорд провів 41 поєдинок. У них він здобув усі перемоги, з яких 31 нокаутом.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро американський боєць може стати чемпіоном світу ще в одній ваговій категорії. Він буде битися з Саулем Альваресом за звання абсолюта у другій середній вазі.