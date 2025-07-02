Українка довела до сліз одну з найсильніших тенісисток на планеті: емоційне відео

У вівторок, 1 липня, відбулися матчі 1/64 фіналу Відкритого чемпіонату Великої Британії з тенісу. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася з другою ракеткою світу Коко Гофф.

Українка здійснила один з найбільших апсетів першого кола трав'яного "мейджора", здобувши перемогу у двох сетах. Після цього поєдинку американка прокоментувала свій виліт з турніру, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Вімблдона.

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Післяматчевий коментар Гофф

Друга ракетка світу була спустошена після поразки. Вона не змогла стримати емоцій на післяматчевій пресконференції та заплакала, відповідаючи на одне з запитань:

Я намагаюся бути позитивною. Але після матчу мені точно було важко в роздягальні. Я не люблю програвати. Мені не дуже подобається програвати. Не знаю, я просто трохи розчарована тим, як виступила сьогодні.

Вона заявила, що могла б бути трішки кращою у важкі моменти тай-брейку, особливо після Ролан Гаррос, де відчувала, що багато чого навчилася. Коко Гофф додала також, ​​що не збирається довго зациклюватися на поразці, адже хоче добре виступити на US Open. Проте визнала, що наразі дуже розчарована таким результатом на трав'яному "мейджорі".

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До слова. Це була четверта очна зустріч між Гофф та Ястремською. Українка вперше перемогла американку, яка напередодні тріумфувала на Ролан Гаррос-2025.

Зазначимо, що в наступному колі Даяна Ястремська зіграє проти "нейтральної" Анастасії Захарової, яка в першому колі Вімблдона перемогла Вікторію Азаренко.