Буде готовий до "басків": з'явились нові деталі повернення на поле Довбика

Артем Довбик продовжує тренуватись окремо від команди. Український форвард відновлюється від травми, через яку пропустив вже два матчі Роми.

Футболіст продовжує тренуватись індивідуально. У четвер, 27 лютого, римська Рома повернеться до тренувального процесу у рамках підготовки до найближчого матчу Серії А.

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Коли повернеться до гри Довбик

З'явились нові деталі відновлення Артема Довбика. Наразі невідомо, чи зможе український нападник повернутись до тренувань разом із командою 27 лютого, пише 24 Канал із посиланням на Corriere dello Sport.

Ймовірно, що камбек Довбика на футбольне поле очікується ближче до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025, у якому Рома зіграє проти іспанського Атлетік Більбао. Головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі сподівається, що Артем допоможе команді проти "басків".

Зверніть увагу! Матч Рома – Атлетік відбудеться 6 березня о 22:00 за Києвом.

Перед цим "римляни" проведуть гру у рамках Серії А проти Комо. Зустріч запланована на 3 березня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 (за київським часом). Наразі Рома після 26-ти турів йде лише на 9-му місці, набравши 40 балів.

Нагадаємо, що у поточному сезоні-2024/2025 Довбик взяв участь у 33-х поєдинках, у яких відзначився 13 голами та 4 асистами. Попри таку статистику в Італії розносять виступи українця за "вовків".