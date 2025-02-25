В Італії назвали термін повернення Довбика на поле
- Артем Довбик відновлюється після ушкодження і може повернутися на поле в найближчі кілька тижнів.
- Довбик може потрапити в заявку на матч 27-го туру Серії А, але шанси на це невисокі.
- У сезоні-2024/2025 Довбик зіграв 33 матчі за Рому, забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі.
- Наступний матч Рома зіграє 2 березня проти Комо, займаючи 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Український футбоілст Артем Довбик продовжує відновлюватися після ушкодження. В Італії відповіли, коли українець зможе повернутися на поле.
Напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Ромою та Порту Артем Довбик зазнав ушкодження. Через це він пропустив єврокубкове протистояння.
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Коли Довбик повернеться на поле
Зазначається, що вже 25 лютого Клаудіо Раньєрі збере всіх доступних на тренувальній базі для занять, пише 24 канал з посиланням на il Romanista.
Футболісти, які відіграли найбільше хвилин у минулому матчі матимуть відновлювальні процедури та працюватимуть у спортзалі. Решта гравців повноцінно працюватимуть на полі.
Артем Довбик повернеться в стрій найближчі кілька тижнів. Українець може потрапити в заявку на матч 27-го туру Серії А, однак шанси на потрапляння невисокі.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 33 матчі за Рому, у яких забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.
Відзначимо, що наступний матч "вовки" зіграють 2 березня проти Комо. Наразі команда посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.