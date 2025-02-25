В Італії назвали термін повернення Довбика на поле

Український футбоілст Артем Довбик продовжує відновлюватися після ушкодження. В Італії відповіли, коли українець зможе повернутися на поле.

Напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Ромою та Порту Артем Довбик зазнав ушкодження. Через це він пропустив єврокубкове протистояння.

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Коли Довбик повернеться на поле

Зазначається, що вже 25 лютого Клаудіо Раньєрі збере всіх доступних на тренувальній базі для занять, пише 24 канал з посиланням на il Romanista.

Футболісти, які відіграли найбільше хвилин у минулому матчі матимуть відновлювальні процедури та працюватимуть у спортзалі. Решта гравців повноцінно працюватимуть на полі.

Артем Довбик повернеться в стрій найближчі кілька тижнів. Українець може потрапити в заявку на матч 27-го туру Серії А, однак шанси на потрапляння невисокі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 33 матчі за Рому, у яких забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч "вовки" зіграють 2 березня проти Комо. Наразі команда посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.