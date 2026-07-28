Коли та де вручать "Золотий м'яч" 2026 та хто фаворит
Спортивний журнал France Football ось вже 70 років визначає найкращого футболіста, вручаючи йому нагороду Ballon d'Or – "Золотий м'яч". Цьогорічна церемонія буде особливою – і не лише тому, що існує справді велика інтрига щодо переможця.
На знак того, що трофей святкує ювілей, нагородження відбудеться не у звичному місці в Парижі. Організатори хотіли віддати шану першому власнику "Золотого м'яча", англійцю Стенлі Меттьюзу, пише 24 Канал.
Де вручатимуть "Золотий м'яч" у 2026 році
Замість французької столиці нагорода на один рік переїде на батьківщину Меттьюза – до Лондона. Це буде зроблено не лише на честь 70-річного ювілею премії, але й на знак пам'яті про одного з найвидатніших гравців XX століття, першого футболіста-лицаря та "джентльмена гри", який за понад 700 матчів не заробив жодної жовтої картки.
З 1956 року Ballon d'Or не вручався у Парижі лише тоді, коли премія співпрацювала з FIFA – тоді церемонію проводили у Женеві.
Коли відбудеться визначення володаря "Золотого м'яча" – 2026
Згідно з чинними правилами премії, вона має вручатися найкращому футболісту не календарного року, а минулого сезону. Тобто охоплюватиме період по чемпіонат світу включно.
Проте доведеться мати терпіння: датою церемонії визначено 26 жовтня 2026 року.
Хто фаворити "Золотого м'яча"
Мундіаль добряче сплутав усі карти: збірна Іспанії, яка тріумфувала на полях США, Канади і Мексики, відзначилася саме командною грою, без виразного лідера.
Попри це, вундеркінд Ламін Ямаль має досить високі шанси. Так само у топ-10 є найкращий гравець чемпіонату світу Родрі та найкращий молодий футболіст Мундіалю Пау Кубарсі.
Головним фаворитом вважається Гаррі Кейн. Нападник провів феноменальний сезон у Баварії, а потім допоміг англійцям здобути перші медалі чемпіонату світу з 1966 року, коли вони ставали переможцями Мундіалю. У Кейна за сезон неймовірні 73 забиті м'ячі.
Фаворити "Золотого м'яча" (версія видання Goal)
- 1. Гаррі Кейн, Баварія
- 2. Ламін Ямаль, Барселона
- 3. Ліонель Мессі, Інтер Маямі
- 4. Майкл Олісе, Баварія
- 5. Кіліан Мбаппе, Реал
- 6. Родрі, Манчестер Сіті
- 7. Усман Дембеле, ПСЖ
- 8. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті
- 9. Хвіча Кварацхелія, ПСЖ
- 10. Пау Кубарсі, Барселона
Хто з українців востаннє претендував на "Золотий м'яч"
За всю історію троє українців ставали володарями "Золотого м'яча" – Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко.
З 2006 року, коли востаннє було номіновано Шевченка, єдиним українцем, який потрапляв до шортлиста, був Артем Довбик. Це сталося у 2024 році, після того, як нападник у складі Жирони став володарем трофея Пічічі як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.
Зрештою Довбик посів 29-те місце у голосуванні.