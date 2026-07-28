Коли та де вручать "Золотий м'яч" 2026 та хто фаворит

Спортивний журнал France Football ось вже 70 років визначає найкращого футболіста, вручаючи йому нагороду Ballon d'Or – "Золотий м'яч". Цьогорічна церемонія буде особливою – і не лише тому, що існує справді велика інтрига щодо переможця.

На знак того, що трофей святкує ювілей, нагородження відбудеться не у звичному місці в Парижі. Організатори хотіли віддати шану першому власнику "Золотого м'яча", англійцю Стенлі Меттьюзу, пише 24 Канал.

Де вручатимуть "Золотий м'яч" у 2026 році

Замість французької столиці нагорода на один рік переїде на батьківщину Меттьюза – до Лондона. Це буде зроблено не лише на честь 70-річного ювілею премії, але й на знак пам'яті про одного з найвидатніших гравців XX століття, першого футболіста-лицаря та "джентльмена гри", який за понад 700 матчів не заробив жодної жовтої картки.

З 1956 року Ballon d'Or не вручався у Парижі лише тоді, коли премія співпрацювала з FIFA – тоді церемонію проводили у Женеві.

Коли відбудеться визначення володаря "Золотого м'яча" – 2026

Згідно з чинними правилами премії, вона має вручатися найкращому футболісту не календарного року, а минулого сезону. Тобто охоплюватиме період по чемпіонат світу включно.

Проте доведеться мати терпіння: датою церемонії визначено 26 жовтня 2026 року.

Хто фаворити "Золотого м'яча"

Мундіаль добряче сплутав усі карти: збірна Іспанії, яка тріумфувала на полях США, Канади і Мексики, відзначилася саме командною грою, без виразного лідера.

Попри це, вундеркінд Ламін Ямаль має досить високі шанси. Так само у топ-10 є найкращий гравець чемпіонату світу Родрі та найкращий молодий футболіст Мундіалю Пау Кубарсі.

Головним фаворитом вважається Гаррі Кейн. Нападник провів феноменальний сезон у Баварії, а потім допоміг англійцям здобути перші медалі чемпіонату світу з 1966 року, коли вони ставали переможцями Мундіалю. У Кейна за сезон неймовірні 73 забиті м'ячі.

Фаворити "Золотого м'яча" (версія видання Goal)

1. Гаррі Кейн, Баварія

2. Ламін Ямаль, Барселона

3. Ліонель Мессі, Інтер Маямі

4. Майкл Олісе, Баварія

5. Кіліан Мбаппе, Реал

6. Родрі, Манчестер Сіті

7. Усман Дембеле, ПСЖ

8. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті

9. Хвіча Кварацхелія, ПСЖ

10. Пау Кубарсі, Барселона

Хто з українців востаннє претендував на "Золотий м'яч"

За всю історію троє українців ставали володарями "Золотого м'яча" – Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко.

З 2006 року, коли востаннє було номіновано Шевченка, єдиним українцем, який потрапляв до шортлиста, був Артем Довбик. Це сталося у 2024 році, після того, як нападник у складі Жирони став володарем трофея Пічічі як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

Зрештою Довбик посів 29-те місце у голосуванні.