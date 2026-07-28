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Sport News 24 Футбол Коли та де вручать "Золотий м'яч" 2026 та хто фаворит
28 липня, 05:00
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Коли та де вручать "Золотий м'яч" 2026 та хто фаворит

Андрій Олійник

Спортивний журнал France Football ось вже 70 років визначає найкращого футболіста, вручаючи йому нагороду Ballon d'Or – "Золотий м'яч". Цьогорічна церемонія буде особливою – і не лише тому, що існує справді велика інтрига щодо переможця.

На знак того, що трофей святкує ювілей, нагородження відбудеться не у звичному місці в Парижі. Організатори хотіли віддати шану першому власнику "Золотого м'яча", англійцю Стенлі Меттьюзу, пише 24 Канал.

Де вручатимуть "Золотий м'яч" у 2026 році

Замість французької столиці нагорода на один рік переїде на батьківщину Меттьюза – до Лондона. Це буде зроблено не лише на честь 70-річного ювілею премії, але й на знак пам'яті про одного з найвидатніших гравців XX століття, першого футболіста-лицаря та "джентльмена гри", який за понад 700 матчів не заробив жодної жовтої картки.

З 1956 року Ballon d'Or не вручався у Парижі лише тоді, коли премія співпрацювала з FIFA – тоді церемонію проводили у Женеві. 

Коли відбудеться визначення володаря "Золотого м'яча" – 2026

Згідно з чинними правилами премії, вона має вручатися найкращому футболісту не календарного року, а минулого сезону. Тобто охоплюватиме період по чемпіонат світу включно.

Проте доведеться мати терпіння: датою церемонії визначено 26 жовтня 2026 року.

Хто фаворити "Золотого м'яча"

Мундіаль добряче сплутав усі карти: збірна Іспанії, яка тріумфувала на полях США, Канади і Мексики, відзначилася саме командною грою, без виразного лідера. 

Попри це, вундеркінд Ламін Ямаль має досить високі шанси. Так само у топ-10 є найкращий гравець чемпіонату світу Родрі та найкращий молодий футболіст Мундіалю Пау Кубарсі.

Головним фаворитом вважається Гаррі Кейн. Нападник провів феноменальний сезон у Баварії, а потім допоміг англійцям здобути перші медалі чемпіонату світу з 1966 року, коли вони ставали переможцями Мундіалю. У Кейна за сезон неймовірні 73 забиті м'ячі.

Фаворити "Золотого м'яча" (версія видання Goal)

  • 1. Гаррі Кейн, Баварія
  • 2. Ламін Ямаль, Барселона
  • 3. Ліонель Мессі, Інтер Маямі
  • 4. Майкл Олісе, Баварія
  • 5. Кіліан Мбаппе, Реал
  • 6. Родрі, Манчестер Сіті
  • 7. Усман Дембеле, ПСЖ
  • 8. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті
  • 9. Хвіча Кварацхелія, ПСЖ
  • 10. Пау Кубарсі, Барселона

Хто з українців востаннє претендував на "Золотий м'яч"

За всю історію троє українців ставали володарями "Золотого м'яча" – Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко.

З 2006 року, коли востаннє було номіновано Шевченка, єдиним українцем, який потрапляв до шортлиста, був Артем Довбик. Це сталося у 2024 році, після того, як нападник у складі Жирони став володарем трофея Пічічі як найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

Зрештою Довбик посів 29-те місце у голосуванні.

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