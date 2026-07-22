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Sport News 24 Інші види спорту Ексчемпіонка UFC змінилась до невпізнаваності: на які зміни пішла Жанг Вейлі
22 липня, 18:16
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Ексчемпіонка UFC змінилась до невпізнаваності: на які зміни пішла Жанг Вейлі

Олександр Щербатих

Колишня дворазова чемпіонка UFC китаянка Жанг Вейлі здивувала кардинальною зміною зовнішності. Відома бійчиня пішла на цікавий експеримент.

Під час відпочинку від боїв 36-річна Вейлі вирішила змінити імідж. Про перетворення титулованої спортсменки розповідає 24 Канал

Як виглядає Жанг Вейлі тепер 

Минулого разу Жанг виступала в октагоні у торік листопаді, коли поступилась Валентині Шевченко у бою за титул жіночої найлегшої ваги (57 кілограмів) та не зуміла стати чемпіонкою у двох дивізіонах. 

Наразі китайська бійчиня ще не має наступної суперниці, тож має змогу більше часу приділити тому, щоб спробувати нові образи. 

Зміна зовнішності Жанг Вейлі: дивіться відео 

За словами колишньої чемпіонки UFC у ваговій категорії до 52 кілограмів, вона не могла згаяти можливість навчитись чомусь новому. 

Був професійний візажист, який навчив мене наносити макіяж. Пробувати щось нове – це не дуже добре,
– написала Жанг. 

Зазначимо, що спортсменка уже потрапила до Залу слави UFC. Туди китаянку та її колегу з Польщі Йоанну Єнджейчик включили за поєдинок у березні 2020 року.

Чим відома Жанг Вейлі 

Вона вписала своє ім’я в історію спорту як перша чемпіонка UFC з Китаю. У найбільшу ММА-лігу світу Вейлі потрапила у 2018-му, а уже роком пізніше, у четвертому поєдинку в UFC, стала володаркою титулу у мінімальній вазі.

Протягом майже восьми років у американському промоушині вона провела 13 боїв, у яких здобула 10 перемог.

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