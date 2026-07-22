Ексчемпіонка UFC змінилась до невпізнаваності: на які зміни пішла Жанг Вейлі

Колишня дворазова чемпіонка UFC китаянка Жанг Вейлі здивувала кардинальною зміною зовнішності. Відома бійчиня пішла на цікавий експеримент.

Під час відпочинку від боїв 36-річна Вейлі вирішила змінити імідж. Про перетворення титулованої спортсменки розповідає 24 Канал.

Як виглядає Жанг Вейлі тепер

Минулого разу Жанг виступала в октагоні у торік листопаді, коли поступилась Валентині Шевченко у бою за титул жіночої найлегшої ваги (57 кілограмів) та не зуміла стати чемпіонкою у двох дивізіонах.

Наразі китайська бійчиня ще не має наступної суперниці, тож має змогу більше часу приділити тому, щоб спробувати нові образи.

Зміна зовнішності Жанг Вейлі: дивіться відео

Weili Zhang shows off a new look



"There was a professional makeup artist who taught me to apply makeup." pic.twitter.com/MMphflwDHF — Championship Rounds (@ChampRDS) July 21, 2026

За словами колишньої чемпіонки UFC у ваговій категорії до 52 кілограмів, вона не могла згаяти можливість навчитись чомусь новому.

Був професійний візажист, який навчив мене наносити макіяж. Пробувати щось нове – це не дуже добре,

– написала Жанг.

Зазначимо, що спортсменка уже потрапила до Залу слави UFC. Туди китаянку та її колегу з Польщі Йоанну Єнджейчик включили за поєдинок у березні 2020 року.

Чим відома Жанг Вейлі

Вона вписала своє ім’я в історію спорту як перша чемпіонка UFC з Китаю. У найбільшу ММА-лігу світу Вейлі потрапила у 2018-му, а уже роком пізніше, у четвертому поєдинку в UFC, стала володаркою титулу у мінімальній вазі.

Протягом майже восьми років у американському промоушині вона провела 13 боїв, у яких здобула 10 перемог.