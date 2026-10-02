"Треба виконувати": тренер Бельгії підтримав Роналду у конфлікті зі збірною Португалії

Легендарний нідерландський півзахисник Марк ван Боммел став на захист Кріштіану Роналду. Він дорікнув тренеру збірної Португалії.

Наразі 49-річний ван Боммел є головшим тренером збірної Бельгії. Під час спілкування з журналістами у своїй актуальній ролі він сказав кілька слів про ситуацію навколо володаря 5 "Золотих м’ячів", пише 24 Канал.

Що сказав Ван Боммел про Роналду та Жезуша

Наставник бельгійської команди прогадав слова свого португальського колеги Жорже Жезуша про те, що той планував дати Роналду пів години ігрового часу у матчі другого туру Ліги націй проти Норвегії (2:1), але не зробив цього.

Якщо пообіцяв — мусиш виконати, але я ніколи не обіцяв гравцеві, що він гратиме, бо ти не знаєш, що станеться. Завжди треба залишати цю можливість відкритою. Ти можеш сказати йому, що є великий шанс, але залишай відкритою й можливість того, що він не зіграє,

– сказав ван Боммел.

Нагадаємо, що після поєдинку проти Норвегії у розташуванні збірної Португалії виник конфлікт. Між Роналду та Жезушем відбулась розмова у присутності голови федерації футболу Педро Проенси Внаслідок неї Кріштіану самовільно залишив розташування збірної Португалії.

Чи гратиме Роналду за збірну Португалії

У середу, 30 вересня, Роналду полишив розташування національної команди. Того ж вечора він приватним літаком полетів з Копенгагена до Мадрида.

Без свого багаторічного лідера у четвер, 1 жовтня, Португалія виявилась сильнішою за Данію – 4:2.

У соціальних мережах на підтримку 41-річного футболіста висловилась його сестра Елма Авейру, яка кинулася критикувати керівництво португальського футболу.