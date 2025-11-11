Коноплянку запрошували в клуб УПЛ: чому ексзірка Дніпра відмовився від пропозиції

Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка повісив бутси на цвях влітку минулого року. Зірковий вінгер міг продовжити кар'єру, якби отримав пропозицію від рідного клубу.

Влітку 2024 року Євген Коноплянка отримав пропозицію стати гравцем житомирського Полісся. Однак досвідчений футболіст відхилив запрошення амбітного клубу, пише 24 Канал з посиланням на проєкт Трендець.

Чому Коноплянка відмовив Поліссю?

На той момент Коноплянку вже не цікавили гроші. Тому він відмовився від привабливої пропозиції житомирського Полісся. Лише заради одного клубу Євген міг відтермінувати завершення кар'єри.

Тоді я просто вже не бачив сенсу стирати останні меніски в себе на колінах, щоб я вже скрипів так, щоб мене було чутно на сусідньому районі. Ось тому я повинен був знати, за кого я це роблю. Але не було за кого та за який клуб. Але ось за Дніпро я б ще пограв,

– розповів Коноплянка.

Нагадаємо, що влітку 2025 року житомирську команду очолив багаторічний партнер Євгена Коноплянки по збірній України та Дніпру Руслан Ротань. Тож друзі та куми могли знову возз'єднатися в одній команді.

Як зник з футбольної мапи України Дніпро?

Футбольний клуб Дніпро вів свою історію з 1918 року. Проте 2019 рік став останнім в існуванні легендарного клубу.

Проблеми у Дніпра з'явилися через великі борги перед тренерським штабом Хуанде Рамоса та низкою футболістів. Тодішній власник дніпрян бізнесмен Ігор Коломойський не збирався гасити заборгованості.

Участь у фіналі Ліги Європи 2014 – 2015 став лебединою піснею славетної команди. Після успішного сезону провідні футболісти залишили команду. Зокрема Євген Коноплянка на правах вільного агента став гравцем іспанської Севільї.

За підсумком сезону 2017 – 2018 Дніпро опинився у Першій лізі. Через борги рішенням ФІФА клуб був понижений до Другої ліги. Наступний сезон став останнім у професійному статусі.

Короткий період команда ще грала серед аматорів. Через відсутність зацікавлених інвесторів клуб перестав існувати у 2019 році.

