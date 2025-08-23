Київське Динамо невдало розпочало сезон-2025/2026 у єврокубках. Через це почало ходити чимало чуток про можливе звільнення Олександра Шовковського.

Поки наставник "біло-синіх" залишається на своїй посаді, проте у структурі клубу відбуваються інші зміни. Зокрема, посаду радника Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу більше не обійматиме Артем Кравець, який напередодні в інстаграмі прокоментував цю подію, інформує 24 Канал.

Чому Кравець залишає Динамо?

Колишній форвард Динамо фактично підтвердив своє звільнення, про яке офіційно ще не оголосили. Він пояснив, що таке рішення було прийнято через різне бачення його та президента "біло-синіх" на розвиток клубу.

"І на рахунок Динамо Київ... Це мій дім і завжди ним буде! Я дійсно хотів і точно знаю, що міг би багато чого зробити для цього клубу, але... Мені дуже шкода, що це не потрібно.

Якщо говорити відверто, то я дуже сильно прагнув допомогти вийти на новий рівень, у всіх напрямках, але бачення керівництва клубу не збіглося з моїми поглядами. Я залишаюся фанатом Динамо назавжди! Дякую за все", – написав Кравець.

До слова. Разом з Артемом Кравцем також залишить Динамо ще один колишній футболіст киян Євген Хачеріді. Він працював у відділі скаутингу.

Нагадаємо, що "біло-сині" в нинішньому єврокубковому сезоні вже вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі вони перебувають за крок від пониження у Лігу конференцій після поразки від Маккабі Тель-Авів з рахунком 1:3.