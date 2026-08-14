Роналду змусив Джорджину підписати жорсткий шлюбний контракт за день до весілля

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перед весіллям подбали не лише про романтику. Пара підписала шлюбний договір, який визначає правила щодо їхнього майна.

Цивільна церемонія відбулася 11 серпня у резиденції пари в Кашкайші. Нові подробиці стали відомі після того, як португальське видання JN отримало свідоцтво про шлюб.

Роналду та Джорджина обрали роздільний режим майна

Як випливає з документа, Роналду та Родрігес уклали шлюбний договір 10 серпня – лише за день до церемонії. Пара обрала режим роздільного майна.

Це означає, що кожен із подружжя зберігає за собою активи, якими володів до шлюбу, а також майно, яке набуде вже після одруження. Водночас якщо Роналду та Джорджина спільно придбають певний актив, він може належати їм обом.

Такий формат особливо важливий з огляду на масштабні статки футболіста та його численні активи. При цьому подружжя не змінювало своїх прізвищ після реєстрації шлюбу.

У свідоцтві також зазначено, що офіційним місцем проживання Роналду та Джорджини залишається Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Хто був присутній на таємній церемонії

Весілля пройшло максимально приватно. Серед присутніх були п'ятеро дітей пари: Кріштіану-молодший, Єва, Матео, Алана Мартіна та Белла Есмеральда.

Свідками стали чотири людини: близький друг Роналду Мігель Пайшао, сестра Джорджини Івана Родрігес, ювелір Хосе Родрігес Сангіл та його дружина Моніка Гонсалес Мартінес.

На церемонії не було матері та братів і сестер футболіста. Втім, Долорес Авейру та Катя Авейру публічно привітали молодят у соцмережах, залишивши сердечка під фотографією їхніх обручок.

Уже наступного дня Роналду та Джорджина разом із дітьми повернулися до Саудівської Аравії.