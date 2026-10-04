Капітан збірної Португалії став на захист Роналду: які слова пролунали з розташування команди

Футболіст Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився конфлікт у португальській збірній. Півзахисник публічно захистив Кріштіану Роналду.

Фернандеш став учасником пресконференції перед поєдинку четвертого туру Ліги націй. Торкнулась розмова також і постаті багаторічної головної зірки команди, пише 24 Канал.

Що сказав Фернандеш про Роналду

За словами 32-річного півзахисника, збірній Португалії необхідно вирішувати власні проблеми за зачиненими дверима. Фернандеш зазначив, що Роналду залишиться важливою людиною для команди, попри будь-які обставини.

Я розмовляв з Кріштіану, і сказав йому те, що повторю тут: найважливіше – незалежно від того, що станеться, Кріштіану назавжди залишиться найбільшим символом нашої збірної, нашого футболу та країни. Зважаючи на те, що він зробив не лише в Португалії, а й у всьому світі,

– сказав Фернандеш.

Нагадаємо, що 27 серпня Роналд провів увесь матч Ліги націй проти Норвегії (2:1) на лаві запасних, що з ним у збірній Португалії сталось вперше за 18 років.

Чи гратиме Роналду за збірну Португалії

У середу, 30 вересня, Роналду полишив розташування національної команди. Того ж вечора він приватним літаком полетів з Копенгагена до Мадрида.

Без свого багаторічного лідера у четвер, 1 жовтня, Португалія виявилась сильнішою за Данію – 4:2. У цьому матчі капітаном команди був саме Бруну Феернандеш.

У неділю, 4 жовтня, португальці у місті Порту приймуть збірну Норвегії. Початко матчу заплановано о 21:45 за київським часом.

У соціальних мережах на підтримку 41-річного футболіста висловилась його сестра Елма Авейру, яка кинулася критикувати керівництво португальського футболу.

Також на його захист став тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел.