Неймовірний рекорд: скільки Кріштіану Роналду заробив за кар'єру футболіста

У суперечці щодо найкращого футболіста в історії між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі важко визначити одностайного переможця. Натомість у фінансовій площині між цими двома геніями є очевидний фаворит.

Як би багато не заробляв аргентинець у клубі Девіда Бекхема Інтер Маямі, Кріштіану у свої 41 усе одно залишається найбільш високооплачуваним гравцем планети. Як пише Forbes, це дозволило йому перетнути нову психологічну позначку загальних статків.

Мультимільярдер Роналду

За підрахунками експертів, зарплата Крішітану в Аль-Насрі складає 300 мільйонів доларів на рік. Це дозволило йому цьогоріч досягти божевільної цифри статків у 2 мільярди в американській валюті.

Роналду став першим чинним спортсменом, якому підкорилось таке фінансове досягнення. Лише двоє інших людей зі сфери спорту ставали мультимільярдерами, але робили це за інших обставин: баскетболіст Майкл Джордан має майже 5 мільярдів доларів з урахуванням заробленого вже після завершення професійної кар'єри, а власник промоушену реслінгу WWE Вінс Макмехон з його 3,3 мільярдами є найбагатшим в історії спортивним функціонером, а не атлетом.

А що там Мессі

Ліонель Мессі до свого одвічного суперника за звання найкращого футболіста всіх часів відверто не дотягує. У Маямі аргентинець отримує "лише" 145 мільйонів доларів на рік.

Загалом за кар'єру чемпіон світу-2022 заробив від 1,6 до 1,9 мільярда доларів, залежно від системи підрахунку. Тож для того, щоб наздогнати Кріштіану, Лео доведеться ще затриматися в МЛС та потішити нас своїм футболом упродовж 2-3 років.