Летючий Кріштіану та засмучений Буффон: підбірка десяти найкращих голів у кар'єрі Роналду

Кріштіану Роналду назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу. За спиною легендарного португальця чимала кількість трофеїв та індивідуальних нагород.

Кріштіану Роналду забив 924 голи та продовжує наближатись до омріяної позначки – 1000. 24 канал пропонує Вам пригадати десятку найкращих забитих м'ячів фантастичного "Ель Бічо".

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Топ-10 голів Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду за свою довгу кар'єру виступав у багатьох чемпіонатах. У послужному списку 40-річного форварда такі клуби, як Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус та Аль-Наср.

У кожній з команд Роналду забив чималу кількість голів. Кріштіану відзначався з лівої та правої ноги, головою, виконував фантастичні штрафні та дальні удари, а також у падінні ножицям.

Десяте місце посідає гол Кріштіану Роналду у ворота Сампдорії у 17-му турі Серії А сезону-2019/2020. Португалець наприкінці першого тайму відзначився переможним забитим м'ячем, вистрибнувши на висоту 2 метри 56 сантиметрів.

Гол Роналду у ворота Сампдорії: дивіться відео

На дев'ятій позиції розташувався гол Кріштіану Роналду у ворота Тоттенхема у матчі 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. Зірковий португалець виконав фантастичний удар з далекої відстані.

Гол Кріштіану у ворота Тоттенхема: дивіться відео

Кріштіану Роналду на початку кар'єри відзначався чудовими ударами зі штрафних. Тому восьма сходинка дісталась ефектному взяттю воріт Портсмута у 2008 році, яке виконав юний тоді португальський нападник.

Гол Роналду у ворота Портсмута: дивіться відео

Сьоме місце посідає переможний м'яч Кріштіану Роналду у ворота Емполі. Португальський форвард розкішним дальнім ударом здобув важливі три очки для Ювентуса у 10-му турі Серії А сезону-2018/2019.

Забитий м'яч Кріштіану у ворота Емполі: дивіться відео

Шосту сходинку посідає гол Кріштіану Роналду у ворота Валенсії у 2014 році. Португалець після прострілу від Анхеля Ді Марії ефектно переправив м'яч п'ятою у ворота "кажанів".

Гол Роналду у ворота Валенсії: дивіться відео

П'ятірку найкращих голів легендарного португальця відкриває взяття воріт Порту. Тоді Манчестер Юнайтед перетнувся у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2008/2009 з "драконами".

Кріштіану Роналду потужним ударом з сорока метрів відзначився у воротах Порту. За цей гол португальський нападник у підсумку отримав премію Ференца Пушкаша.

Гол Кріштіану Роналду у ворота Порту:

Четверту позицію посідає гол Кріштіану Роналду у ворота Осасуни у 2012 році. Португальський нападник чудовим ударом з далекої відстані влучив у дев'ятку та записав у свій актив ще один ефектний забитий м'яч.

Забитий м'яч Роналду у ворота Осасуни: дивіться відео

Бронза десятки найкращих голів Кріштіану Роналду дісталась розкішному взяттю воріт італійської Роми у 1/8 Ліги чемпіонів-2015/2016. Португалець у майстерно прибрав захисника вовків та поцілив у дев'ятку – без шансів для голкіпера.

Гол Кріштіану у ворота Роми: дивіться відео

Друге місце посідає гол Кріштіану Роналду у ворота одвічного суперника Барселони у "Ель Класіко" в межах Суперкубка Іспанії-2012. Зірковий португалець ефектно розібрався з Жераром Піке та впевнено переграв Віктора Вальдеса.

Гол Роналду у ворота Барселони: дивіться відео

Перше місце дісталось забитому м'ячу Кріштіану Роналду у ворота легендарного Буффона у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2017/2018. Португалець неперевершеним ударом в падінні через себе не залишив шансів італійському голкіперу.

Гол Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса: дивіться відео

Нагадаємо, що наразі Кріштіану Роналду виступає в Аль-Насрі. У поточній кампанії легендарний португалець провів 27 матчів за саудівський клуб, оформивши 24 голи та чотири результативні передачі.