Найкращим в історії є я, крапка, – Кріштіану Роналду
Володар п’яти "Золотих м’ячів" Кріштіану Роналду оцінив свою роль у світовому футболі. Португалець упевнений у власному місці в ієрархії.
Роналду заявив, що є найкращим футболістом в історії. Слова легендарного нападника наводить The Athletic.
Що сказав Роналду про свою кар’єру
За словами 41-річного футболіста, його статистичні показники мають більшу вагу, ніж увага, яку їм надає публіка.
Люди не цінують мою нинішню форму та мої голи. Досягнення позначки в 1000 голів? Усе має відбуватися природно. Якщо я забив 920, 925, 930 голів, найкращий в історії – це я, і крапка. Цифри говорять самі за себе. Якщо я досягну цієї позначки – це буде чудово, це мета, але я не будую довгострокових планів,
– сказав Роналду.
Зазначимо, що португальський футболіст забив на професійному рівні 980 голів, що є найкращим показником в історії футболу.
Що відбувається в кар’єрі Роналду
Наприкінці вересня у досвідченого футболіста відбувся публічний конфлікт з головним тренером команди Жорже Жезушем, у результаті якого футболіст покинув розташування збірної.
Вважається, що у майбутньому гравець може продовжити міжнародну кар’єру.
Нагадаємо, що, попри критику з боку футбольної спільноти, Роналду наразі має міцне фінансове становище. Саме він вважається спортсменом з найбільшою фіксованою зарплатнею.