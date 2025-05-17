Крістал Пелес здолав Манчестер Сіті та вперше в історії клубу завоював Кубок Англії

У суботу, 17 травня. відбувся фінал Кубка Англії сезону-2024/2025. У вирішальному матчі турніру Крістал Пелес зіграв проти Манчестер Сіті.

Крістал Пелес – Манчестер Сіті 1:0

Голи: Езе, 16

Манчестер Сіті мав шанс врятувати провальний сезон, здобувши хоча б Кубок Англії. Натомість Крістал Пелес отримав нагоду завоювати омріяний трофей вперше в історії клубу, повідомляє 24 канал.

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"Орли" втримали перемогу

Манчестер Сіті з перших хвилин матчу нав'язав Крістал Пелес свою гру. Лондонці не проти були грати за сценарієм команди Пепа Гвардіоли, перебуваючи довгий час у захисті.

"Містяни" повністю домінували над суперником протягом усього матчу. Проте "орли" знайшли свою нагоду. Еберече Езе на 16-й хвилині відкрив рахунок у грі, наблизивши лондонців до омріяного трофея.

На 36-й хвилині матчу Манчестер Сіті мав нагоду зрівняти рахунок. Омар Мармуш пробивав пенальті, але воротар Крістал Пелес Дін Хендерсон парирував удар єгипетського нападника.

У середині другого тайму Крістал Пелес подвоїв перевагу. Проте гол "орлів" було скасовано через офсайд після перевірки відеосистемою VAR.

Більше голів команди не забивали. У результаті Крістал Пелес мінімально обіграли Манчестер Сіті та став володарем Кубка Англії сезону-2024/2025, потішивши своїх вболівальників.